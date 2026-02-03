Tras la reunión de alto nivel entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la cual se llevó a cabo este martes 3 de febrero en la Casa Blanca, en Washington D. C., el jefe de Estado colombiano publicó un primer mensaje.

Lo hizo a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, en la que publicó un mensaje al finalizar el cara a cara con Trump, con quien ha protagonizado fuertes choques que han dejado crisis diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.

Portavoz de la Casa Blanca habla del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump

“Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?…”, publicó Gustavo Petro.

Además, en esa plataforma digital el mandatario colombiano indicó en otro mensaje: “La fuerza de la mujer para los momentos cruciales”.

A su turno, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dio una declaración luego de que finalizara la reunión entre Trump y Petro: “Me gustaría tener más detalles. Pero hablé con el presidente (Trump) antes de la reunión y estaba en una actitud muy positiva”, manifestó. “Por eso el presidente Trump invitó al presidente Petro y le ofreció que viniera acá para que conversaran juntos; los detalles los conoceremos más adelante”.

Estas son las imágenes de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro. La cita fue en la oficina oval de la Casa Blanca. Foto: Presidencia

“Creo que el presidente invitó al presidente Petro y aceptó la invitación para reunirse con él. Y el presidente habló hace unas semanas, como saben, y el presidente Petro dijo que le encantaría venir a Washington. El presidente Trump dijo: ‘Claro, venga’. Así que creo que eso habla por sí solo”, recalcó la alta funcionaria de la administración del Gobierno de Estados Unidos.

La reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro se dio en medio de una fuerte tensión diplomática, ya que el presidente de Estados Unidos lo calificó como “líder del narcotráfico”, mientras que el jefe de Estado colombiano contraatacó acusando a Trump de “cómplice del genocidio en Gaza”.

¿Quiénes son los acompañantes de Gustavo Petro y Donald Trump en la reunión en la Casa Blanca?

Finalmente, el mandatario colombiano ha recibido varios golpes de la administración Trump: descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, luego le fue retirada la visa y, por último, fue incluido en la Lista Clinton.