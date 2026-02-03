Mundo

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: estas son las imágenes del encuentro

La cuenta de la Presidencia de la República dio a conocer las fotos de la reunión de los mandatarios.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

3 de febrero de 2026, 5:05 p. m.
Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, este 3 de febrero.
Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, este 3 de febrero. Foto: Presidencia

La Presidencia de la República publicó las primeras imágenes del encuentro entre el presidente Gustavo Petro con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, el cual se desarrolla en la Casa Blanca, en Washington, este 3 de febrero.

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, junto al embajador Daniel García-Peña. Foto: Presidencia
🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero; ambos mandatarios ya se encuentran conversando con sus equipos en la Oficina Oval

En las fotos, se ve el momento del primer saludo entre el presidente Gustavo Petro junto al mandatario estadounidense en el conocido como Salón de la Fama de la Casa Blanca, donde se encuentran los retratos de los 47 presidentes de la historia del país norteamericano, pero que Donald Trump ha usado para atacar a algunos de sus predecesores.

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump en el Salón de la Fama de la Casa Blanca. Foto: Presidencia
Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump
Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump Foto: Presidencia

Posteriormente, se conocieron más fotografías de la reunión desde el Despacho Oval, donde se reunen los dos mandatarios, junto a sus delegaciones, además de los traductores. De parte de la colombiana, está el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el embajador Daniel García-Peña, y la Canciller, Rosa Villavicencio. Mientras que del lado estadounidense está el senador Bernie Moreno; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance.

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: Presidencia de la República

En el Despacho Oval, están ubicados los retratos de los expresidentes de Estados Unidos, una selección que suele variar según el presidente en funciones. No todos están siempre presentes ni en el mismo orden; la curaduría la decide cada presidente como un mensaje político e histórico.

Mundo

Portavoz de la Casa Blanca habla del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump

Mundo

María Corina Machado reacciona frente a las multitudinarias manifestaciones en Caracas: “Hace un mes esto era impensable”

Estados Unidos

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

Estados Unidos

Veredicto histórico en Nueva York: indemnizan a joven operada a los 16 años en transición de género

Estados Unidos

Super Bowl 2026 Premio: ¿Cuánto dinero reciben los jugadores por competir?

Estados Unidos

Florida vuelve a la calma: condiciones meteorológicas en Miami son alentadoras

Mundo

Estados Unidos oficializa las formas en las que trabajará para recuperar la estabilidad del pueblo venezolano

Política

¿Quiénes son los acompañantes de Gustavo Petro y Donald Trump en la reunión en la Casa Blanca?

Confidenciales

El mensaje de Gustavo Petro junto a su familia antes de su reunión con Donald Trump

Política

Gustavo Petro llegó puntual a su cita en la Casa Blanca: el cara a cara con Donald Trump se da en medio de una fuerte tensión

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Presidencia de la República

Además, en una de las fotografías compartidas por la Presidencia de la República se ve como el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Daniel García-Peña sostiene un folleto que dice “Colombia: America’s #1 ally against narcoterrorists”, que traduce “Colombia: el aliado número uno de Estados Unidos contra los narcoterroristas”. No se conoce el contenido de documento hasta ahora.

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump. Foto de Presidencia.
Del lado de la delegación colombiana está el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el embajador Daniel García-Peña y la Canciller, Rosa Villavicencio. Mientras que del lado estadounidense está el senador Bernie Moreno, el secretario de Estado, Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance. Foto: Foto de Presidencia.

Se cree que esta información hace parte parte de la cifras e informes que el Gobierno colombiano presentó a la adminsitración de Donald Trump, lo cual ya había adelantado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa el lunes en Washington .

Gustavo Petro llegó puntual a su cita en la Casa Blanca: el cara a cara con Donald Trump se da en medio de una fuerte tensión

“Prácticamente se detuvo el crecimiento de cultivos de coca y más, hemos observado una tendencia relativa a la disminución, y si hablábamos de incautación, si sumáramos todo, hablábamos más de 3.000 toneladas tanto de cocaína como pasta base de coca, que si uno lo tradujera en pesos o en dinero, podría llevarse a unos más de 90 billones de dólares, y si lo traducimos en dosis, sería alrededor de unos 48.000 billones de dosis”, manifestó el ministro Pedro Sánchez.

Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: La Casa Blanca

Posteriormente, la Casa Blanca también publicó dos fotos sobre el encuentro entre los dos mandatarios bajo el título: El presidente Donald J. Trump se reúne con el presidente colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca.

Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump en reunión en la Casa Blanca. Foto: La Casa Blanca

Más de Mundo

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca habla del encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump

María corina Machado se mostró orgullosa por las más recientes manifestaciones en Caracas

María Corina Machado reacciona frente a las multitudinarias manifestaciones en Caracas: “Hace un mes esto era impensable”

.

En video | Se desata la furia contra el alcalde de Nueva York por el caso Epstein: “Qué vergüenza”

Gobierno de Estados Unidos intensifica ofensiva en procesos de desnaturalización

Veredicto histórico en Nueva York: indemnizan a joven operada a los 16 años en transición de género

x

Super Bowl 2026 Premio: ¿Cuánto dinero reciben los jugadores por competir?

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: estas son las imágenes del encuentro

Estos taxis salen desde Miami Beach con intervalos de una hora y media hora.

Florida vuelve a la calma: condiciones meteorológicas en Miami son alentadoras

El anuncio de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela llega tras el encuentro de Laura Dogu y Delcy Rodríguez

Estados Unidos oficializa las formas en las que trabajará para recuperar la estabilidad del pueblo venezolano

La ciudad es nominada al Premio Nobel de la Paz 2026.

La ciudad que desafía a ICE: Minneapolis sorprende con una nominación al Nobel de la Paz 2026

EE.UU.

Seguro Social en Arizona: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

Noticias Destacadas