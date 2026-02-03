La Presidencia de la República publicó las primeras imágenes del encuentro entre el presidente Gustavo Petro con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, el cual se desarrolla en la Casa Blanca, en Washington, este 3 de febrero.

Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, junto al embajador Daniel García-Peña. Foto: Presidencia

En las fotos, se ve el momento del primer saludo entre el presidente Gustavo Petro junto al mandatario estadounidense en el conocido como Salón de la Fama de la Casa Blanca, donde se encuentran los retratos de los 47 presidentes de la historia del país norteamericano, pero que Donald Trump ha usado para atacar a algunos de sus predecesores.

Gustavo Petro y Donald Trump en el Salón de la Fama de la Casa Blanca. Foto: Presidencia

Reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump Foto: Presidencia

Posteriormente, se conocieron más fotografías de la reunión desde el Despacho Oval, donde se reunen los dos mandatarios, junto a sus delegaciones, además de los traductores. De parte de la colombiana, está el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el embajador Daniel García-Peña, y la Canciller, Rosa Villavicencio. Mientras que del lado estadounidense está el senador Bernie Moreno; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance.

Gustavo Petro y Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: Presidencia de la República

En el Despacho Oval, están ubicados los retratos de los expresidentes de Estados Unidos, una selección que suele variar según el presidente en funciones. No todos están siempre presentes ni en el mismo orden; la curaduría la decide cada presidente como un mensaje político e histórico.

Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Presidencia de la República

Además, en una de las fotografías compartidas por la Presidencia de la República se ve como el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Daniel García-Peña sostiene un folleto que dice “Colombia: America’s #1 ally against narcoterrorists”, que traduce “Colombia: el aliado número uno de Estados Unidos contra los narcoterroristas”. No se conoce el contenido de documento hasta ahora.

Foto: Foto de Presidencia.

Se cree que esta información hace parte parte de la cifras e informes que el Gobierno colombiano presentó a la adminsitración de Donald Trump, lo cual ya había adelantado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa el lunes en Washington .

“Prácticamente se detuvo el crecimiento de cultivos de coca y más, hemos observado una tendencia relativa a la disminución, y si hablábamos de incautación, si sumáramos todo, hablábamos más de 3.000 toneladas tanto de cocaína como pasta base de coca, que si uno lo tradujera en pesos o en dinero, podría llevarse a unos más de 90 billones de dólares, y si lo traducimos en dosis, sería alrededor de unos 48.000 billones de dosis”, manifestó el ministro Pedro Sánchez.

Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: La Casa Blanca

Posteriormente, la Casa Blanca también publicó dos fotos sobre el encuentro entre los dos mandatarios bajo el título: El presidente Donald J. Trump se reúne con el presidente colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca.