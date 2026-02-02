Gustavo Petro se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca: todo lo que hay que saber de la cita este martes tres de febrero
Tras más de un año de tensión, el presidente colombiano tendrá la esperada reunión con el mandatario norteamericano. Las claves del encuentro, las reacciones en Colombia y el mundo, las implicaciones políticas y lo que significa para el país este encuentro
Gustavo Petro está en Washington y la cuenta regresiva para su esperada cita con Donald Trump se acorta. El presidente viajó con una comitiva integrada por el jefe de despacho Presidencial, José Raúl Moreno; la directora del Dapre, Nohra Mondragón; la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García-Peña y el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín.
Por ahora, no se saben los detalles de la reunión que sostendrán ambos mandatarios este tres de febrero. Y en esos detalles podría estar el éxito del encuentro. Si la reunión es pública abierta ante los micrófonos de la prensa habrá más presión y riesgo. Si es a puerta cerrada, las cosas serán a otro precio.
SEMANA está en Washington reportando el minuto a minuto de esta jornada. Vea en este especial lo que está pasando en la capital de los Estados Unidos, el análisis de los expertos, las reacciones en Colombia y todo lo que necesita saber sobre este encuentro histórico.