Gustavo Petro se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca: todo lo que hay que saber de la cita este martes tres de febrero

Gustavo Petro está en Washington y la cuenta regresiva para su esperada cita con Donald Trump se acorta. El presidente viajó con una comitiva integrada por el jefe de despacho Presidencial, José Raúl Moreno; la directora del Dapre, Nohra Mondragón; la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García-Peña y el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín.

Por ahora, no se saben los detalles de la reunión que sostendrán ambos mandatarios este tres de febrero. Y en esos detalles podría estar el éxito del encuentro. Si la reunión es pública abierta ante los micrófonos de la prensa habrá más presión y riesgo. Si es a puerta cerrada, las cosas serán a otro precio.

