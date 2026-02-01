Visita de Petro a EE. UU.: claves para entender el momento político entre Colombia y Washington

La próxima visita del presidente colombiano Gustavo Petro a Estados Unidos representa un momento clave en las relaciones bilaterales tras meses de tensiones diplomáticas, críticas cruzadas y acuerdos incompletos. La reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, prevista para el 3 de febrero en la Casa Blanca, llega en un contexto político y geopolítico complejo que va más allá de una simple agenda bilateral.

Un contexto de tensiones y recrudecimiento

La relación entre el gobierno Petro y Washington ha atravesado momentos de fuerte desconfianza en los últimos tiempos. En el pasado reciente, Trump llegó a realizar amenazas públicas contra Petro, que incluyeron acusaciones que lo vinculaban con el narcotráfico y sugerencias de posibles medidas más agresivas si Colombia no cambiaba de rumbo en la política de drogas.

Además, sectores políticos han manifestado inquietud por el acercamiento de Petro a posiciones críticas frente a la política actual estadounidense. Mientras que el Gobierno busca impulsar la negociación en temas como migración y cooperación en seguridad, estos han provocado la polémica en el debate nacional, donde se ve en estos movimientos una estrategia que puede influir en la campaña electoral de este año.

Gustavo Petro ha dado varias señales de como puede ser la reunión con Donald Trump. Foto: PRESIDENCIA

Preparativos y garantías diplomáticas

En preparación para el viaje, la Cancillería colombiana ha estado en comunicación constante con las autoridades estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, sostuvieron una llamada de trabajo para definir la agenda del encuentro y garantizar que se cumplan los protocolos propios de una visita de jefe de Estado.

El Gobierno colombiano también confirmó que Petro recibirá las garantías correspondientes a su calidad de presidente, incluso tras la emisión de una visa excepcional por cinco días, un permiso temporal que ha sido interpretado como un gesto diplomático para facilitar la visita.

Temas centrales de la agenda

La agenda de la reunión refleja una serie de prioridades compartidas entre los dos gobiernos. Entre los temas que están previstos figuran la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional, con especial atención a la seguridad regional y fronteriza, así como la seguridad y el narcotráfico, un asunto tradicionalmente central en la relación con Estados Unidos, que sigue siendo motivo de discrepancias públicas entre Petro y líderes del gobierno estadounidense.

Finalmente, también se consideran clave las oportunidades económicas conjuntas, incluyendo posibles articulaciones energéticas y el comercio bilateral.

Petro ha adelantado que quiere abordar la cooperación con Trump no desde un enfoque militar tradicional, sino proponiendo estrategias alternativas en el desarrollo rural y la sustitución de cultivos. “Bombas de semillas vitales y claro que creen que no se puede, veamos la instancia de verificación independiente al gobierno, científica”, señaló el presidente en un evento público reciente.

Donald Trump y Gustavo Petro. Foto: Semana / Casa Blanca

Un discurso incendiario

En los días previos a su esperado encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente Gustavo Petro sorprendió con un discurso de fuerte tono político que reactivó tensiones diplomáticas tanto con Washington como dentro de la región. El lunes, durante un evento público en Bogotá, el mandatario insistió en que Estados Unidos debe “devolver” al derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro a su país para que enfrente un juicio bajo la jurisdicción venezolana.

“Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, afirmó Petro, en una declaración que marcó un giro hacia una retórica más confrontacional, incluso cuando se prepara para reunirse con el presidente estadounidense.