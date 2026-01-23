Mundo

Esto dijo Marco Rubio de las garantías que le ofrecerán a Gustavo Petro durante su visita a Washington

El secretario de Estado llamó a la canciller colombiana para hablar de este y otros temas de cara al encuentro.

Redacción Mundo
23 de enero de 2026, 4:58 p. m.
Marco Rubio, Donald Trump y Gustavo Petro.
Marco Rubio, Donald Trump y Gustavo Petro. Foto: Montaje Semana

El Gobierno colombiano ha obtenido de Estados Unidos garantías para el presidente Gustavo Petro durante su próximo viaje a Washington, donde se reunirá con su homólogo norteamericano, Donald Trump.

El pronunciamiento surgió tras una conversación con la canciller; llamó la atención después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamara “narcotraficante” a Gustavo Petro y advirtiera que él podría ser el siguiente tras la captura de Maduro.

“Más vale que vigile su trasero”, escribió Trump en redes sociales, solo horas después de confirmar la detención de Maduro y señalar a Petro como poseedor de “fábricas donde hace cocaína”.

“Se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”, hizo saber el Gobierno colombiano tras la conversación mantenida este viernes entre la ministra de Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Dentro de los temas a tratar en la reunión, que tendrá lugar el 3 de febrero, estarán, como se esperaba, “la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en la frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica”.

Gustavo Petro calienta la reunión con Donald Trump y destapa un polémico tema que llamará la atención de la Casa Blanca

“Se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos”, dice el comunicado de la cancillería.

La llamada fue descrita por las partes como muy positiva, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Cabe recordar que el 24 de octubre de 2025, el Gobierno de Estados Unidos incluyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, así como a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en esta lista.

Marco rubio Rosa Villavicencio
Marco Rubio y Rosa Villavicencio Foto: GETTY y SEMANA

Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., la medida se basó en acusaciones de que las acciones del presidente Petro habrían contribuido a la proliferación internacional de drogas ilícitas, al no frenar el aumento récord de producción de cocaína en Colombia.

Tras la intervención estadounidense en Venezuela, Trump acusó sin pruebas al presidente Petro de ser un líder del narcotráfico y dijo que le parecía “bien” llevar a cabo una incursión militar en suelo colombiano, similar a la realizada en Venezuela.

La Casa de Nariño destapó tres graves consecuencias por el severo castigo de EE. UU. al presidente Gustavo Petro

Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo, pero Petro asegura que durante su Gobierno se han hecho incautaciones récord de esa droga.

“Por fin hay una comunicación que permite que el presidente y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos”, dijo Petro.

Donald Trump, Gustavo Petro cultivo coca
Donald Trump, Gustavo Petro cultivo coca Foto: Presidencia - AP

Colombia y Estados Unidos han sido aliados históricos en asuntos militares y económicos, pero desde que Trump asumió su segundo mandato en 2025, él y Petro han protagonizado los peores momentos de la relación bilateral.

El Gobierno de Trump retiró en 2024 la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Con información de AFP*

