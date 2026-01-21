La Casa de Nariño destapó tres graves consecuencias por severo castigo de EE.UU. al presidente Gustavo Petro

Esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, compartió por medio de su cuenta personal de X un comunicado del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en el cual esa entidad hizo una férrea defensa al polémico contrato para la defensa del mandatario para salir de la lista Clinton.

Dicho contrato desató una profunda polémica en diferentes sectores del país, ya que se suscribió por $10.000 millones, los cuales saldrán de los dineros públicos. Situación que motivó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, en el comunicado del Dapre pasó desapercibido un elemento clave, ya que la Casa de Nariño destapó lo que serían tres graves consecuencias por el castigo que recibió Petro por estar incluido en la lista Clinton.

Alertó que esa medida adoptada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría traer consigo una serie de afectaciones en el sistema financiero, las relaciones internacionales y la confianza en el Estado colombiano.

“Las medidas adoptadas por autoridades extranjeras como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no corresponden a procesos penales ni judiciales, sino a decisiones administrativas de carácter financiero que, de no ser abordadas con rigor técnico y oportunidad, pueden afectar el sistema financiero, las relaciones internacionales y la confianza en el Estado colombiano”, se desprende de uno de los apartes del comunicado.

Entre tanto, se espera que el próximo 3 de febrero el presidente de la República, Gustavo Petro, sostenga una primera reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la cual se llevará a cabo en Washington en la Casa Blanca.

Encuentro que se dará en medio de fuertes tensiones entre ambos mandatarios. La administración de Trump ha impartido fuertes castigos a Gustavo Petro; el primero fue el retiro de la visa para viajar a Estados Unidos.

Luego se conoció que el Departamento de Estado de ese país descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas, al evidenciar que no se cumplieron las metas de erradicación de cultivos ilícitos de coca y, finalmente, la inclusión del presidente en la lista Clinton.

Castigo que también se extendió para la primera dama, Verónica Alcocer, a uno de los hijos del presidente, Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti.