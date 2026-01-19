¿Con dineros públicos se pagó la defensa de Verónica Alcocer para salir de la lista Clinton?: esto dijo Gustavo Petro

En medio de la fuerte polémica que se desató en el país por el cuestionado contrato relacionado con el pago de abogados con dineros públicos para defender al presidente Gustavo Petro, con el fin de que salga de la lista Clinton, se conoció una respuesta directa del mandatario.

Por medio de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano aclaró si a la primera dama, Verónica Alcocer, y a su hijo, Nicolás Petro, también se les estarían pagando o no abogados con dineros públicos para sacarlos de la lista Clinton, sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Y quién le dijo a usted, Paola, que los abogados, para defender el patrimonio y la imagen pública de Colombia, cosa que han hecho todos los pasados gobiernos, cobijan a las personas que menciona”, dijo el jefe de Estado colombiano.

Y agregó en el mensaje: “¿De dónde saca tamaña calumnia? Los recursos públicos solo pueden cobijar al representante legal y, por constitución de la nación, el representante de la nación, por orden constitucional, así no lo admita usted en su sectarismo violento”.

La aclaración del presidente Petro fue a un mensaje que publicó en su cuenta personal de X la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín: “Petro, algunas claridades: 1. Su ingreso, el de su esposa Verónica, su hijo Nicolás y su ministro del Interior Benedetti, en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se da por falta de compromiso en el combate al narcotráfico, filtración de información de inteligencia y obstrucción a la justicia. Eso nada tiene que ver con la oposición.

2. Esa sanción es personal; por lo tanto, los abogados no pueden pagarse con recursos de la Nación. El contrato que usted acepta (Prestación de Servicios Profesionales No. 001 de 2026) constituye posible detrimento patrimonial y abuso de autoridad.

3. Sus trinos no engañan a nadie y los permanentes escándalos de corrupción de su Gobierno le restaron cualquier legitimidad”.

El post de la congresista fue en respuesta a un mensaje que publicó recientemente Gustavo Petro: “Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”.

Finalmente, el contrato, cuyo valor alcanza los 10.000 millones de pesos, para la defensa de Petro sobre la lista Clinton, motivó al procurador Gregorio Eljach a adelantar una indagación preliminar para establecer posibles responsables.