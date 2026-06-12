¿Es viable un mundial en Colombia como lo propone Iván Cepeda? Esta es la realidad

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, sugirió que Colombia podría apostarle a ser sede de un mundial de fútbol. La declaración genera controversia en redes sociales porque la propuesta surge en el contexto de la elección para la Casa de Nariño, ante la carencia del país para cumplir los requisitos de la Fifa.

Frente a la pregunta de si le gustaría que la Selección gane el Mundial 2026, dijo el aspirante: “Por supuesto. Y que hagamos un mundial en Colombia, ¿no? Eso creo que debe ser un propósito de un gobierno, hacer que Colombia sea sede de una Copa Mundial. Me la juego por el fútbol y por el deporte”.

Iván Cepeda ataca de nuevo a Abelardo de la Espriella; pide a la Fiscalía y la CPI que lo investiguen

Hoy, el país no tendría la capacidad de gestionar este encuentro futbolístico por múltiples razones. Principalmente, la logística y la seguridad serían las principales dificultades para que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) levante la mano, junto con el Ejecutivo, para postular a la nación ante la Fifa.

De acuerdo con el registro de medios de comunicación especializados en la materia, el país anfitrión debe presentar una propuesta de al menos 14 estadios que cumplan con los estándares internacionales. Esa exigencia, con importantes ajustes, la cumplirían los centros deportivos de Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Aymer Andrés Álvarez

El aforo es otro inconveniente. Según la prensa, la capacidad mínima es de 40.000 espectadores para partidos de fase de grupos; 60.000 para semifinales; y 80.000 para el partido inaugural y la final. Por ejemplo, el estadio Roberto Meléndez, sede de la Selección, tiene una capacidad para 46.692 personas.

Colombia también se rajaría en los centros de entrenamiento de primer nivel para las 48 selecciones que se disputan el torneo. Antes del Mundial 2026, a la cita acudían 32 equipos; con ese incremento, se complicó la logística. A eso suma que se tenga una gran capacidad hotelera y de transporte para las selecciones, turistas y propios.

Jota Pe Hernández y su análisis crítico de la candidatura presidencial de Iván Cepeda

Las condiciones de seguridad son otro inconveniente. Colombia atraviesa una crisis de orden público considerable debido a la presencia y acciones ilegales de grupos armados, varios de ellos calificados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Además, en el retrovisor se tiene la actitud que asumió el Gobierno Petro frente a los Juegos Panamericanos que se celebrarían en Barranquilla en 2027. La Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) retiró la designación del país porque la Casa de Nariño incumplió con el pago de las cuotas por los derechos del evento.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Alejandro Acosta

El periodista Fernán Martínez indicó que la propuesta de Iván Cepeda sería producto de un desespero de cara a la segunda vuelta presidencial, pues Abelardo de la Espriella, según las más recientes mediciones de AtlasIntel para SEMANA, tendría altas posibilidades de ganar la elección el próximo 21 de junio.

“Cepeda promete, a 8 días de las elecciones, que Colombia será sede del mundial de fútbol. ¿Así o más desesperado?”, dijo el reconocido comunicador. A renglón seguido, algunos ciudadanos calificaron al candidato como “populista”.