Abelardo De La Espriella se pronunció tras el brutal asesinato de tres exmilitares: “no pueden continuar”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, emitió una declaración oficial tras confirmarse el asesinato de tres exintegrantes de las Fuerzas Militares en uso de buen retiro. El hecho ocurrió mientras los exuniformados realizaban un recorrido en bicicleta sobre la carretera que conecta los municipios de Silvia y Totoró, en el departamento del Cauca.

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Las víctimas del ataque armado fueron identificadas como el coronel en retiro Osorio, el mayor en retiro Sánchez y el mayor en retiro Amórtegui. Los tres oficiales en retiro transitaban por la vía pública al momento de ser interceptados por desconocidos en esa zona del suroccidente del país.

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A través de sus canales oficiales, el presidente electo declaró que “los grupos armados ilegales no pueden continuar actuando con impunidad en el territorio nacional contra los ciudadanos colombianos”.

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En su mensaje, el mandatario electo dirigió pautas directas al general Mora para la planificación de operaciones en el departamento del Cauca. El dirigente político señaló la necesidad de acelerar las acciones institucionales de control territorial para frenar los homicidios registrados en esa jurisdicción.

Rechazamos los hechos de violencia ocurridos anoche en la Ciudad Universitaria, que resultaron en lesiones personales a tres estudiantes y uno de ellos debió ser trasladado a la clínica en delicado estado de salud.



Ninguna diferencia justifica la violencia. Desde el momento en… — Jose Ismael Peña Reyes (@JoseIsmaelPena) July 31, 2026

Sobre la hoja de ruta operativa para la región, De La Espriella afirmó que “el 7 de agosto, en el Consejo de Seguridad que celebraremos en Cali, presentaremos la estrategia para comenzar a aplicarla desde el 8 de agosto”.

El mandatario saliente concluyó su intervención manifestando sus condolencias a los familiares de los tres oficiales en retiro fallecidos en el departamento del Cauca. El próximo jefe de Estado indicó que el inicio de las acciones operativas buscará restablecer el orden institucional y la presencia pública en las vías del suroccidente colombiano.

Las autoridades locales y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes en el corredor vial entre Silvia y Totoró. Las unidades de inteligencia trabajan en el levantamiento de información de campo para identificar a las estructuras armadas responsables de los ataques contra la población y los exintegrantes de la Fuerza Pública.