Gustavo Petro reveló para dónde iba a ir el millonario traslado que ordenó y que alertó al equipo de Abelardo De La Espriella

Las alertas de diferentes sectores políticos en el país se encendieron luego de que, en un consejo de ministros que se desarrolló en la Casa de Nariño, el presidente saliente, Gustavo Petro, ordenara un millonario traslado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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“El presidente Gustavo Petro ordenó reasignar $4 billones a la UNGRD para atender con urgencia los efectos previstos del fenómeno de El Niño y fortalecer la estrategia de instalación de paneles solares en el país. Durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, el mandatario instruyó acelerar estas inversiones y reforzar los mecanismos de control para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos destinados a enfrentar la emergencia climática”, detalló en su momento la Casa de Nariño en su cuenta oficial en X.

Esa directriz de Petro también llamó la atención del equipo de trabajo del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, ya que se dio a pocos días de que Petro salga del poder.

Sin embargo, Petro, por medio de su cuenta personal de X, reveló en qué iba a destinar ese millonario traslado que ordenó y que recientemente se frenó por una decisión judicial.

“Esto es una mentira; el dinero del traslado ya se había establecido en convenios que entidades manejarían su paso por UNGRD es obligatorio por ley

Agua potable: ministerio de Vivienda y agua potable

Alimentación: ministerio de Agricultura, ANT y ADR.

Fertilizantes: fondo de fertilizantes de minagricultura.

Energía solar: Minminas y Gecelca.

No se trata de detener, sino de salvar vidas humanas en la megasequía”, anotó el presidente saliente Gustavo Petro.

El miércoles de esta semana, el Consejo de Estado le puso freno a este multimillonario traslado de presupuesto, sin destinación clara o específica. La razón: con esta decisión, la Presidencia de la República estaría invadiendo las competencias del Congreso.

En ese sentido, ese alto tribunal suspendió provisionalmente dos normas expedidas por el Gobierno saliente de Petro, una de estas el Decreto 802 del 23 de julio de 2026, que regulan las condiciones para trasladar recursos a la UNGRD, en el marco de la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño.

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“La medida se adoptó dentro de una demanda de nulidad simple contra ese acto administrativo. La alta corte concedió una medida cautelar de urgencia que suspende el parágrafo del artículo 4 y el inciso 2 del artículo 5 del decreto. Según el despacho ponente, el Gobierno invadió una competencia exclusiva del legislador”, finalmente indicó en la medida el Consejo de Estado.