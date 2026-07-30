Este jueves 30 de julio el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la denuncia que radicó su exmano derecha.

Denuncia que radicó el miércoles de esta semana la saliente gerente del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez, en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, acción que interpuso la exdirectora del Dapre en compañía de su abogado Wilson Ruiz.

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En el mensaje, Petro afirmó: “Este exministro de Justicia, Duque, metió una demanda penal contra mí para que después un magistrado del Consejo de Estado en decisión administrativa la corroborara y para eso le acusaron de asesino y victimario. Objetivo desesperado: poner preso a Petro”.

Frente a la denuncia que se interpuso en contra de Petro por los delitos de peculado, tráfico de influencias, constreñimiento, injuria y calumnia, el abogado Wilson Ruiz entregó detalles.

“Hay muchísimas pruebas, tales como todos los X que él ha venido sacando constantemente. Lo otro, están todas las pruebas también en las cuales él intentó destinar casi un billón de pesos para el Ministerio de Hacienda, sacándolo del Fondo de Adaptación y llevándolo a la UNGRD. Muy delicado, porque esos recursos están destinados hasta 2029”, recalcó Wilson Ruiz.

Wilson Ruiz asumió la defensa de Angie Rodríguez. Foto: SEMANA

Volviendo a la denuncia que radicó Angie Rodríguez, en el documento se expresa que “la noche del 13 de enero de 2026, antes de obligarla a renunciar, el señor Gustavo Petro Urrego realizó señalamientos injuriosos, calumniosos y machistas contra Angie Rodríguez. En su afán por desacreditar su criterio para impedir el nombramiento de su amiga Juliana Guerrero, la insultó señalándola de narcotraficante, paramilitar y además de sostener un romance con un supuesto ‘paramilitar’, todo esto en voz alta en pleno palacio de Nariño. Posterior a ello, el señor Gustavo Petro Urrego intimida a la doctora Angie Rodríguez recordándole su pasado como miembro del movimiento armado M-19 y la amenaza”.

“Una relación cercana entre la señora Juliana Guerrero y el presidente Gustavo Petro y de allí el interés por su nombramiento. En su relato, Angie menciona que existía un grupo de mujeres muy cercanas al presidente Petro que seguían sus instrucciones, abordaban las entidades para obtener favores económicos y contratos”; también se desprende dentro del documento que se presentó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

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Finalmente advierte: “Angie Rodríguez, en la actualidad, es objeto de amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones por parte de, al parecer, estructuras criminales que buscan silenciarla para que no continúe denunciando públicamente lo sucedido al interior de la Casa de Nariño”.