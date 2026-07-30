Exdirector de la Aerocivil reveló la verdad de cómo llegó Gabriela Muñoz a la entidad

La polémica por las contrataciones en la Aerocivil continúa creciendo luego de que Angie Rodríguez señalara a Gabriela Muñoz de tener una influencia similar a la que, según ella, ejercía Juliana Guerrero en el Gobierno.

Crece la polémica de contrataciones en Aerocivil por las denuncias de Angie Rodríguez: revelan el papel de la mamá de Gabriela Muñoz

A esas declaraciones se sumaron recientes revelaciones sobre el papel de la madre de Muñoz en el proceso de vinculación a la entidad. En los últimos días también se conoció que la madre de Gabriela, Liliana Olaya, habría participado en la presentación de las hojas de vida de sus hijos ante la Aerocivil.

En entrevista con Red+ Noticias, el exdirector de la Aerocivil, José Henry Pinto, quien dirigió la entidad entre el 21 de mayo y el 20 de noviembre de 2025, relató cómo recibió la recomendación para evaluar la contratación de Gabriela Muñoz y de su hermano Santiago.

“Liliana Olaya se presentó ante mí como una persona muy cercana al Gobierno nacional, amiga del señor presidente de la República desde hacía aproximadamente 15 años, y que estaba trabajando en ese momento, tengo entendido, en el Departamento Nacional de Inteligencia”, afirmó.

Según explicó, tras esa presentación solicitó al área de Talento Humano revisar las hojas de vida de ambos aspirantes para determinar si cumplían con los requisitos para ingresar a la entidad.

Ingresaron como auxiliares

Pinto aseguró que, luego de la evaluación, se determinó que ni Gabriela Muñoz ni su hermano acreditaban la formación académica, profesional o la experiencia para ocupar cargos de mayor nivel.

“Me permití autorizar que se iniciara el estudio del perfil con Talento Humano para un cargo de auxiliar, donde tenía las competencias para desempeñarse de buena forma”, señaló.

El exdirector explicó que ambos ingresaron a cargos asistenciales, los de menor jerarquía dentro de la entidad, con una remuneración que, según recordó, oscilaba entre $2,4 millones y $2,8 millones mensuales.

Además, sostuvo que durante el tiempo que estuvo al frente de la Aerocivil no encontró elementos que evidenciaran un conflicto de interés.

“Durante mi administración no advertí ninguna situación que configurara un conflicto de intereses, ni tampoco fue manifestada por ninguna de las dos personas”, aseguró.

#ENVIVO | En Red+ Noticias, el brigadier general (r) José Henry Pinto, exdirector de la Aerocivil, habla sobre Gabriela Muñoz, funcionaria mencionada en la denuncia de Angie Rodríguez, y responde a las comparaciones con Juliana Guerrero por el presunto manejo del poder al… pic.twitter.com/BAsoReQmBs — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) July 30, 2026

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También habló del desempeño de Gabriela Muñoz

Pinto indicó que Gabriela Muñoz inicialmente fue asignada a funciones de apoyo, aunque posteriormente surgieron diferencias con uno de sus superiores.

“Tuvo algunas diferencias con el secretario de ese momento (…) y se pasó al área administrativa de la Secretaría General para desempeñar las funciones que venía realizando”, explicó.

Las declaraciones del exdirector se conocen mientras siguen las repercusiones por las denuncias de Angie Rodríguez sobre un supuesto tráfico de influencias en distintas entidades del Gobierno y después de que el caso de Gabriela Muñoz se convirtiera en uno de los nuevos focos de la controversia.