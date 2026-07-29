El presidente Gustavo Petro aseguró, a través de su cuenta de X, que el Consejo de Estado habría tomado la decisión de suspender la declaratoria de desastre que anunció su Gobierno hace unos días, como consecuencia de los escándalos que lo han rodeado, pero que él ha negado.

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“Ha surtido efecto el escándalo construido ayer. Recibimos presiones para no decretar la emergencia por la inminencia del ‘meganiño’. Un magistrado acaba de desfinanciarla por completo, olvidando que las obras fundamentales sobre el agua potable y la alimentación, que pueden faltar, se hacen ahora y no podrán estar listas a tiempo”, expresó el mandatario.

Petro criticó esa decisión. “Al detener la emergencia, mientras el otro gobierno reacciona y dado que no hizo empalme, dejará pasar un tiempo muy valioso. Lo que se pone en peligro es la vida humana en el periodo diciembre/marzo y lo que sospecho es que se ha hecho es por negocios”, dijo.

Petro reclamó que algunos magistrados y un sector del país no comprenderían la crisis climática desde su punto de vista. Alertó sobre lo que, según él, podría suceder.

“Un presupuesto normal no logra atender la imprevista dinámica del clima. El magistrado expresa un criterio erróneo al pensar que el clima es previsible y, con eso, desconoce el concepto expresado en la ley sobre las condiciones de imprevisibilidad que se deben examinar con base en la ciencia”, agregó el mandatario saliente.

De acuerdo con Petro, todos los argumentos científicos fueron entregados al Consejo de Estado. “Cuando se niega la ciencia, se cae en la irracionalidad”, afirmó.

El Consejo de Estado tomará una decisión de fondo. Foto: Consejo de Estado

El mandatario saliente dijo que deja una constancia de que su Gobierno tuvo la disposición para mitigar los efectos de la “megasequía” que considera que se avecina y que ya comenzó a configurarse.

“Espero que el aumento de la producción de alimentos, agua potable y energía solar, ya logrado, permita superar las carencias que determinará la megasequía. Más agua potable, más alimentación y más energía limpia son fundamentales para mitigar la etapa más dañina del meganiño”, indicó Petro.

Hasta el momento, se sabe que el Consejo de Estado decidió frenar el traslado de recursos que el Gobierno había decretado para atender el fenómeno de El Niño. Sin embargo, se trata de una decisión provisional, por lo que posteriormente el alto tribunal deberá analizar algunos de los puntos clave de la declaratoria que hizo recientemente el Gobierno de Petro, mientras resuelve de fondo el caso.