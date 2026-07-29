“Lo que más me ha dolido es lo que no puedo decir”: Angie Rodríguez habló tras denunciar a Petro. Aseguró que aún falta mucho por contar

Luego de presentar este miércoles, 29 de julio, una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en la que menciona presuntos insultos del mandatario y hace referencia a la influencia de Juliana Guerrero, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, volvió a pronunciarse públicamente sobre el caso.

Esta es la denuncia de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusación: menciona a Juliana Guerrero e “insultos” del presidente

En diálogo con Darcy Quinn en La FM, Rodríguez en compañía de su equipo jurídico Wilson Ruiz y Manuel Villanueva, fue consultada sobre todo lo que ha vivido desde que hizo públicas sus denuncias contra el Gobierno y respondió que la mayor herida no proviene de lo que ya se conoce.

“Precisamente, lo que más me ha dolido es lo que no puedo decir. Hubo unos insultos demasiado personales, se transgredieron unas líneas personales”, afirmó Rodríguez.

Durante la entrevista, la periodista también le preguntó si, después del 7 de agosto, se siente más protegida para hablar sobre lo ocurrido. Frente a ello, la exdirectora del Dapre aseguró que ha encontrado más garantías en el gobierno entrante que en la administración de la que hizo parte.

“Paradójicamente, el gobierno que decía defender la vida, que decía defender a las mujeres y las reformas sociales, terminó, en mi caso, haciendo todo lo contrario. Y este gobierno me ha brindado más garantías, aun sin llegar”, sostuvo.

Wilson Ruiz, Angie Rodríguez y la denuncia contra Gustavo Petro. Foto: SEMANA.

“Siempre estuve del lado de la institucionalidad”

Rodríguez también respondió a quienes han interpretado sus diferencias con otros funcionarios como una disputa interna por el poder. Negó que existiera una rivalidad personal y afirmó que su actuación siempre estuvo guiada por la defensa de las instituciones.

“No lo llamaría rivalidad. Lo llamaría que yo siempre estaba al lado de la institucionalidad”, aseguró.

Angie Rodríguez y Gustavo Petro Casa de Nariño Foto: SEMANA

Para respaldar esa afirmación, recordó su trayectoria profesional y académica.

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“Toda mi formación académica y profesional ha sido en el sector público. Soy administradora pública, especialista en gestión pública, tengo una maestría en derechos humanos y posconflicto y estoy estudiando un doctorado en estudios políticos. Mi defensa no era una defensa personal ni un tema de mujeres; era un tema institucional”, manifestó.

Las declaraciones se producen pocas horas después de que Rodríguez presentara una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación, un nuevo capítulo en la controversia que se desató tras sus denuncias sobre presuntas irregularidades dentro del Gobierno y las posteriores declaraciones del mandatario sobre su estado de salud mental.