Luis Díaz presenció un memorable partido del FPC en vivo: fue visto en el estadio y habló

Luis Díaz fue visto en el estadio Romelio Martínez, este miércoles 29 de julio, presenciando en vivo el partido entre Barranquilla FC y Junior por Copa BetPlay. El guajiro, hoy prestando sus servicios al Bayern Múnich, vistió ambas camisetas en su carrera.

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Lucho sigue disfrutando de sus vacaciones en Colombia, antes de regresar a Alemania para unirse a la pretemporada del Bayern Múnich. Sin pensarlo, Díaz presenció un partido memorable en la historia reciente del FPC.

🤩🇨🇴 ¡Luis Díaz vive el choque entre Barranquilla y Junior de #LACOPAxWIN! pic.twitter.com/h4k9gvG5Oj — Win Sports (@WinSportsTV) July 29, 2026

Y es que Barranquilla F.C. acabó eliminando a Junior por penales, luego de empatar 5-5 en el global (ida y vuelta). Aunque hubo polémica en varias acciones, lo cierto es que la salida del tiburón es una sorpresa.

Luis Díaz: “Tuve la oportunidad de jugar con Barranquilla y Junior”

“Va a ser muy especial estar acá, en este bonito partido, este bonito encuentro. Estuve viendo el partido de ida; estuvo muy emocionante, se jugó un gran partido y qué mejor que estar acá y poder ver a estos dos equipos: uno que me vio crecer (Barranquilla) y el otro con el que tuve la oportunidad de jugar (Junior). Voy a estar haciendo el apoyo a los dos, y ojalá gane el mejor”.

Sobre lo que sintió al volver al estadio Romelio Martínez, no lo ocultó en diálogo con Win Sports: “Son recuerdos que se te vienen a la mente, de tiempo atrás. Tuve la oportunidad de jugar muy buenos partidos acá y me acuerdo de varios goles que hice aquí. Muy feliz, muy contento”.

Incluso, tuvo tiempo de opinar sobre el bicampeonato de Junior: “Es increíble. Junior siempre hace un papel interesante, tiene grandes jugadores, una nómina increíble. Siempre es un equipo que quiere ganar. Siempre pendiente de ellos, siempre haciéndoles fuerza desde afuera, y ojalá logren el tricampeonato”.

⚽ “Estuve viendo el partido de ida, estuvo emocionante. Voy a hacerle el apoyo a los dos y que gane el mejor. Tuve la oportunidad de jugar grandes partidos acá. Junior siempre hace un papel interesante, tiene una plantilla increíble, siempre quiere ganar”, Luis Díaz#LACOPAXWIN pic.twitter.com/duqIlrCXeE — Win Sports (@WinSportsTV) July 29, 2026

Ahora, la expectativa está en que Lucho pueda emular o superar lo hecho en la temporada anterior con Bayern Múnich. Siendo figura, junto a jugadores como Harry Kane y Michael Olise, el cuadro bávaro lo ganó todo en Alemania (Bundesliga, Copa y Supercopa) y llegó a semifinales de Champions.

Las buenas actuaciones de Luis Díaz en el campo habrían despertado el interés de un equipo en ficharlo. Esto porque la prensa europea reportó el supuesto interés del Al-Hilal en contratar al guajiro.

No obstante, también desde Alemania dan como un hecho que Luis va a seguir en Bayern Múnich, y que continúa siendo una pieza clave en el esquema del técnico Vincent Kompany.