El Senado y la Cámara de la República aprobaron el traslado de todos los congresistas a la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella a la ciudad de Cali. Con una votación de 58 sufragios a favor y 30 en contra, el Legislativo autorizó la realización del acto institucional en la capital vallecaucana. El evento protocolario está programado para el próximo viernes 7 de agosto a las 3:00 de la tarde, en la Arena Universidad Santiago de Cali.

Iván Cepeda y la bancada del Pacto Histórico no asistirán a la posesión de Abelardo De La Espriella y convocan movilizaciones para el 7 de agosto

Frente a esta decisión, el senador Iván Cepeda emitió un pronunciamiento en la plenaria donde expuso las razones del Pacto Histórico para ausentarse de la ceremonia. El congresista convocó a la ciudadanía a participar en movilizaciones durante esa misma jornada, argumentando cuestionamientos sobre la legitimidad del mandatario electo por su nacionalidad.

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Argumentos sobre la nacionalidad y la política exterior

Durante su intervención, el parlamentario comenzó cuestionando el juramento de ciudadanía estadounidense realizado por el nuevo presidente en el año 2023. El senador Cepeda afirmó que “el ciudadano Abelardo de la Espriella juró renunciar a toda lealtad a cualquier soberanía extranjera para defender la Constitución de los Estados Unidos”.

Con base en el texto de dicho juramento, el representante de la oposición señaló un conflicto de intereses para ejercer la jefatura del Estado colombiano. El congresista, en segundo lugar, indicó que “el mandatario debe lealtad al gobierno estadounidense, por lo que estará al servicio de los intereses y las directrices de dicha nación”.

Iván Cepeda, plaza de Bolívar Foto: Juan Carlos Sierra

Asimismo, el legislador solicitó explicaciones sobre los vínculos profesionales del presidente electo con organismos internacionales de seguridad. Cepeda manifestó, como tercer aspecto, que “el ciudadano ha rendido funciones de colaboración con agencias como el FBI y Homeland Security, comprometiéndose con esas entidades”.

Cuestionamientos sobre operaciones militares y soberanía

Otro de los puntos expuestos en el debate legislativo se centró en los anuncios sobre acuerdos internacionales en materia de defensa. El cuarto hecho a tener en cuenta por el senador advirtió que “se nos ha informado sobre la instalación de bases operativas de fuerzas extranjeras en el marco del ‘Escudo de las Américas’ sin la autorización del Congreso”.

El senador Iván Cepeda convocó a movilizaciones ciudadanas este 7 de agosto en Bogotá, Cali y Barranquilla. El Pacto Histórico no asistirá a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella por cuestionamientos a su nacionalidad. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ytpxvY29C4 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 30, 2026

Para la bancada de oposición, el panorama descrito vulnera los artículos 9 y 189 de la Constitución Política respecto a la protección de la soberanía. El congresista, como quinto y último argumento, agregó que “a menos que renuncie a su nacionalidad extranjera, el 7 de agosto se consumará un acto violatorio de nuestra independencia como república”.

Convocatoria a movilizaciones ciudadanas

Como consecuencia de estos señalamientos institucionales, la coalición del Pacto Histórico ratificó su decisión de no asistir al recinto legislativo acondicionado en el Valle del Cauca. Los parlamentarios de esta bancada confirmaron que no participarán en los actos de transmisión de mando avalados por el Congreso de la República.

NUESTRA POSICIÓN SOBRE LA POSESIÓN PRESIDENCIAL pic.twitter.com/P0QC5QOPMK — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 29, 2026

En lugar de asistir a la sesión solemne, los dirigentes políticos anunciaron que acompañarán las protestas programadas en diferentes regiones del país. El senador Iván Cepeda concluyó: “Anunciamos que no haremos presencia en el acto convocado y en cambio estaremos en las calles de Cali, Barranquilla y Bogotá junto a la ciudadanía”.