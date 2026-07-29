Iván Cepeda y la bancada del Pacto Histórico no asistirán a la posesión de Abelardo De La Espriella y convocan movilizaciones para el 7 de agosto

El Pacto Histórico anunció que no asistirá al acto de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, previsto para el próximo 7 de agosto, al considerar que existen serios cuestionamientos sobre la legitimidad política del nuevo Gobierno y que su presencia equivaldría a legitimarlo.

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El excandidato presidencial Iván Cepeda ahora es senador. Foto: JULIANA GIL.

A través de un comunicado respaldado por sus bancadas en el Senado y la Cámara de Representantes, la coalición señaló que reconoce la investidura otorgada por las autoridades electorales como un hecho institucional. Sin embargo, sostuvo que mantiene objeciones políticas y democráticas frente al proceso que condujo a la elección presidencial, el cual, según afirmó, continúa siendo objeto de acciones judiciales.

El documento también cuestionó que De La Espriella mantenga el juramento de ciudadanía de Estados Unidos, al considerar que esa situación genera dudas sobre el ejercicio exclusivo de la soberanía colombiana.

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El 7 de agosto, el partido de Iván Cepeda participará en movilizaciones y actos pacíficos en Bogotá, Cali y Barranquilla. Foto: Cortesía de Campaña Iván Cepeda

Además, expresa preocupación por lo que califica como una subordinación a intereses extranjeros y por anuncios que, de acuerdo con el movimiento, representarían una persecución política y judicial contra el presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y otros dirigentes de la oposición.

En el pronunciamiento, el Pacto Histórico reiteró que la ceremonia de posesión debe conservar su carácter civil y republicano. Además, rechazó que, a su juicio, pueda convertirse en una demostración de poder militar o en un escenario de intimidación política.

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Abelardo De La Espriella llegará al poder el 7 de agosto de 2026. Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

En la misma línea, el senador Cepeda publicó un mensaje en el que afirmó que el próximo 7 de agosto estará “con el pueblo” y no en la ceremonia de investidura.

Confirmó que ese día la coalición participará en movilizaciones y actos pacíficos en Bogotá, Cali y Barranquilla, en defensa de la democracia, la paz, la Constitución de 1991 y las conquistas sociales alcanzadas durante el Gobierno del Cambio.