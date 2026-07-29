Corporación para el Control Social lanza libro sobre la participación social en Colombia

La Corporación para el Control Social (Contrial) lanzará el libro La soberanía en el pueblo en la Constitución de 1991: Evidencia de 25 años de la Medición del Capital Social de Colombia, escrito por John Sudarsky, Diana García y Jorge Jaimes.

El libro presenta los resultados de cinco mediciones nacionales en relación al capital social y la construcción de ciudadanía. El resultado de esa investigación indicó que los mecanismos de participación solo crecieron un 7 % a lo largo de 25 años, un comportamiento marcado por un porcentaje de deliberación bajo en los consejos territoriales de planeación y presupuestos participativos.

Juan Espinal fue elegido presidente de la Comisión Quinta del Senado

En el periodo de análisis se documentó una disminución del 15 en la membresía en organizaciones de la sociedad civil. Además, la pesquisa dejó en evidencia que el 71 % de los ciudadanos no se siente representado por los ediles, concejales, diputados o congresistas.

“Esta situación es, en parte, consecuencia del sistema electoral actual, que dificulta que los ciudadanos identifiquen con claridad quién los representa y los puedan llamar a cuentas. A esto se suma el hecho de que el nivel de control social no ha cambiado en 25 años”, detalla Contrial.

El lanzamiento del libro se realizará el jueves 30 de julio, a las 5:30 p.m. en la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá – Museo El Chicó.