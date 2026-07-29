Juan Espinal fue elegido presidente de la Comisión Quinta del Senado

Juan Espinal fue elegido como presidente de la Comisión Quinta del Senado. El congresista del Centro Democrático liderará el recinto que se encarga de estudiar los proyectos relacionados con el sector minero-energético, la agricultura y medio ambiente

“Esta Presidencia estará abierta al diálogo, al debate técnico y a la construcción de consensos. Nuestro compromiso es trabajar por el interés nacional, fortalecer la seguridad energética, respaldar al sector agrícola y ambiental, y garantizar un trámite transparente y respetuoso de todas las iniciativas que lleguen a la Comisión Quinta”, expresó Espinal.

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El senador hace parte de la bancada de Gobierno de Abelardo De La Espriella y llega al escenario de esa comisión en un contexto en el que Colombia está en riesgo de vivir un racionamiento o, incluso, un apagón por el Fenómeno del Niño.

Sumado a esto, en el Congreso se preparan debates sobre cómo, superar el desabastecimiento de gas natural, garantizar la generación de energía y tomar medidas ante la necesidad de fortalecer la competitividad del sector minero-energético.

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El senador Espinal ratificó el respaldo del Centro Democrático a la administración de De La Espriella. “Todo el apoyo para el Gobierno entrante, para que su proyecto de patria milagro en materia energética se consolide”, expresó el congresista.