Confidenciales

Álvaro Uribe propone unir la UNGRD con el Fondo Adaptación

El expresidente afirmó que debería crearse una sola entidad que sea más eficiente.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
29 de julio de 2026 a las 9:05 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una dura advertencia contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Esto a pesar de ser de la misma ideología política.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una dura advertencia contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Esto a pesar de ser de la misma ideología política. Foto: Colprensa.

El expresidente Álvaro Uribe propuso unir la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad salpicada con uno de los más grandes escándalos de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro, con el Fondo Adaptación.

“En un Estado pequeño y eficiente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Fondo Adaptación deberían fusionarse en una sola entidad: pequeña, eficiente y transparente", expresó el exmandatario.

Wadith Manzur
Wadith Manzur no podrá tomar posesión como congresista; esto dice el concepto de la Secretaría del Senado

La idea surge en medio de la polémica por la intención del presidente Petro de trasladar 1 billón de pesos de los recursos del Fondo Adaptación a la UNGRD, entidad que puede contratar a dedo, y justo en medio de la transición entre la administración Petro y el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

Además, De La Espriella prometió aplicar un recorte al tamaño del Estado a partir del 7 de agosto, para facilitar la austeridad en el sector público.