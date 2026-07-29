Álvaro Uribe propone unir la UNGRD con el Fondo Adaptación

El expresidente Álvaro Uribe propuso unir la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad salpicada con uno de los más grandes escándalos de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro, con el Fondo Adaptación.
“En un Estado pequeño y eficiente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Fondo Adaptación deberían fusionarse en una sola entidad: pequeña, eficiente y transparente", expresó el exmandatario.
La idea surge en medio de la polémica por la intención del presidente Petro de trasladar 1 billón de pesos de los recursos del Fondo Adaptación a la UNGRD, entidad que puede contratar a dedo, y justo en medio de la transición entre la administración Petro y el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.
En un Estado pequeño y eficiente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Fondo Adaptación deberían fusionarse en una sola entidad: pequeña, eficiente y transparente.— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 29, 2026
Además, De La Espriella prometió aplicar un recorte al tamaño del Estado a partir del 7 de agosto, para facilitar la austeridad en el sector público.