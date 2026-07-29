El secretario del Senado, Diego González, dio por terminada la discusión sobre la posesión de Wadith Manzur como congresista. El conservador no pudo asistir a la posesión del Congreso el 20 de julio porque se encuentra privado de la libertad por sus presuntas actuaciones en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

González emitió un concepto en el que esa oficina analiza la jurisprudencia sobre este asunto, en el marco de una solicitud hecha por el exrepresentante a la Cámara para tomar posesión de su cargo a distancia.

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“La privación de la libertad puede configurar una circunstancia de fuerza mayor que justifique la falta de posesión dentro del término constitucionalmente previsto, siempre que constituya una imposibilidad objetiva, irresistible y ajena a la voluntad del congresista”, consideró el secretario del Senado en un documento de tres páginas.

Manzur había solicitado al Congreso permitirle tomar posesión de su cargo a pesar de que se encuentra privado de la libertad, es decir, de manera virtual. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, detalló en la tarde del martes que también se había puesto sobre la mesa la opción de hacer esa juramentación de manera presencial, pero en el lugar de reclusión.

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Sin embargo, el concepto emitido por la Secretaría del Senado señala que “la existencia de una medida privativa de la libertad y las actuaciones desplegadas por el congresista para procurar su posesión constituyen elementos susceptibles de ser examinados judicialmente como una eventual causa justificativa, sin que ello implique reconocer efectos jurídicos a una posesión a distancia ni habilitar, por vía administrativa, una modalidad distinta de la prevista en el Reglamento interno del Congreso”.

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Manzur se encuentra detenido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional y fue candidato al Congreso, pese a que ya estaba siendo investigado por la justicia.