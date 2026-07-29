Gustavo Bolívar se desahoga por escándalos del Gobierno Petro y hace urgente llamado al Pacto Histórico: “Siento rabia”

El exsenador Gustavo Bolívar se mostró muy crítico frente a los más recientes escándalos que ha protagonizado el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que también han terminado por afectar al Pacto Histórico.

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A través de su cuenta de X, afirmó que siente “mucho pesar” por todo lo que está pasando y que ha causado un “daño reputacional” a la colectividad y a sus miembros.

“A la vez siento rabia porque el odio que esto genera lo recogemos quienes actuamos con decencia en la política. Y también siento profunda decepción con quienes llegaron a manchar con su ambición personal un proyecto que le está cambiando la cara al país”, apuntó.

Exsenador Gustavo Bolívar. Foto: Paula López

En ese sentido, el exsenador sostuvo que lo que muchos de ellos han construido con las manos, los protagonistas de estos hechos lo han borrado y han llevado a que se tenga una muy mala imagen.

Por lo mismo, Bolívar le hizo un llamado al Pacto Histórico para que, de manera urgente, se convoque a un comité de ética con el objetivo de “extremar los filtros” y, de esta forma, según él, evitar que sigan llegando “estos personajes sin escrúpulos, ávidos de riqueza mal habida y de poder”.

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“Un proyecto que lleva seis décadas consolidándose y por el que muchos han muerto, no se puede derrumbar por unos (as) estúpidos (as) cascareros, porque eso es lo que son, que se pegan de cualquier peso para aparentar lo que no son”, complementó.

Este mensaje del exsenador llega en medio de las grandes polémicas que han sacudido al Ejecutivo de Petro, como las declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, y la denuncia sobre una supuesta red de corrupción que tendría Juliana Guerrero con su hermana y con la que les exigirían un pago a los empresarios para quedarse con jugosos contratos en diferentes entidades.