Angie Rodríguez: la historia que empezó como un sueño y terminó convertida en una pesadilla en el gobierno de Gustavo Petro

A medidados de octubre de 2025, cuando asesoraba al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, una llamada le cambió la vida: al otro lado del teléfono, el presidente Gustavo Petro le propuso pasar de ser una alta funcionaria a convertirse en su directora del Dapre. En su mano derecha. En la mujer que le manejaba la agenda. En la directiva que manejaría el computador del Palacio de Nariño.

“Mi primera conversación con el presidente Gustavo Petro fue muy amena y muy de las causas y luchas políticas con las que nos identificamos. Cuando llegué a su oficina, lo primero que me dijo fue: ‘Hábleme de usted, quién es usted’. Yo, con orgullo, le respondí: ‘Soy una hija del sur de Bogotá’. Arrancamos la conversación. Conversamos sobre Simón Bolívar, lo que representa el Gobierno del cambio, un Gobierno de izquierda en Colombia. Una conversación brillante. Al final, me preguntó si quería asumir la dirección en encargo del Dapre. Yo, ante ese escenario, respondí que sí. Y cuando salí de esa oficina, la vida me cambió 180 grados”, le narró Rodríguez a SEMANA.

Angie Rodríguez emite nueva alerta sobre el Gobierno Petro. Foto: SEMANA

Esa niña de Bogotá, de estrato 2, hija de la escuela y universidad pública, amasó un poder incalculable. Pero, pocas semanas después, empezó su calvario.

Rodríguez, quien siempre dijo que blindaba al presidente Gustavo Petro, se opuso a unos nombramientos ordenados por el jefe de Estado y lo sacó de casillas. Él, en una reunión privada, le pidió la renuncia y le recordó que el presidente era él. Al final, la entonces directora del Dapre capoteó la situación, intercedió el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el tema se superó.

Sin embargo, en diciembre de 2025, el tema escaló nuevamente y Rodríguez dio un paso al costado del Dapre en medio de fuertes y explosivos señalamientos contra su entonces compañero, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El tema terminó en los estrados judiciales.

Angie Rodríguez, Gustavo Petro y Carlos Carrillo. Foto: SEMANA.

Rodríguez saltó a la gerencia del Fondo Adaptación y en abril de 2026, sorpresivamente, le concedió una extensa entrevista al director de SEMANA, Yesid Lancheros, donde no dejó títere con cabeza. “Quieren exterminarme”, denunció. Reconoció que tenía miedo, que estaba amenazada, que había sacado a su hijo del país, entre otros hechos preocupantes.

Se refirió al entonces director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y a un grupo orquestado desde la Casa de Nariño que, a su juicio, querían verla por fuera del Estado. En esa oportunidad hizo fuertes denuncias contra Juliana Guerrero, la joven activista cercana a Gustavo Petro y recordó cómo, en varios escenarios, ella le decía que tenía vínculos con el ELN. Habló de manejos irregulares en el palacio presidencial.

Sus denuncias disgustaron a Gustavo Petro, quien fue prudente y no tomó decisiones porque avanzaba la Ley de Garantías y no podía, jurídicamente, declararla insubsistente.

Pasada las elecciones presidenciales de 2026, Rodríguez se incapacitó, estuvo por fuera del Fondo Adaptación y en la noche de este domingo concedió una entrevista a Noticias RCN donde explotó nuevamente contra el gobierno, lanzó fuertes señalamientos y le pidió al presidente electo, Abelardo De La Espriella, escucharla. En la Casa de Nariño interpretaron la jugada como una estrategia de la joven bogotana para atornillarse en el poder después del 7 de agosto.

La reunión entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, será este lunes 27 de abril. Foto: Guillermo Torres Reina

Petro no toleró más las declaraciones públicas de Angie Rodríguez- quien también denunció que pretendían contratar 1 billón de pesos de la entidad a días de culminar el gobierno- y pidió al Ministerio de Hacienda declararla insubsistente. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X.

“Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió. ¿Tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de hacienda declarar insubsistente a la directora del fondo de adaptación por incompetente", escribió Petro.

Angie Rodríguez no ha reaccionado a su salida del cargo. Pero, seguramente, aprovechará el escenario para contarle al país lo que sabe y las tormentas que vivió en la Casa de Nariño mientras estuvo al lado de Gustavo Petro.