Reaparece la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, y dice que le cree a Angie Rodríguez: “Cuando decides hablar, intentan entramparte”

La exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, quien permanece libre en medio del escándalo de presunta corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, reapareció en sus redes sociales este lunes 27 de julio para respaldar a la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, quien tiene sus horas contadas tras unas explosivas declaraciones que entregó en la noche de este domingo contra el Gobierno de Gustavo Petro.

Ortiz escribió textualmente en sus redes sociales: “Le creo a Angie Rodríguez. Denunciar a una organización poderosa requiere valentía. Cuando decides hablar, intentan entramparte: te arman una cortina de humo, te desacreditan y pueden llegar a poner en riesgo tu vida. Sé lo que significa enfrentarlo. Que la justicia determine quiénes se apropiaron de los recursos de los colombianos. La verdad siempre sale a la luz”.

La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Foto: 1. Semana / Juan Carlos Sierra. 2. Colprensa

Se desconoce el trasfondo de la declaración de Ortiz, quien se ha caracterizado por lanzar varios señalamientos, pero no mencionar nombres ni escenarios específicos. Sin embargo, siempre ha insistido en que desde el interior de la Casa de Nariño se fraguó un complot para desacreditarla y sacarla del anillo cercano al presidente Gustavo Petro y llevarla a la cárcel, como ocurrió.

Sandra Ortiz también se refirió al explosivo señalamiento que hizo Angie Rodríguez, quien aseguró a Noticias RCN que en el Gobierno Petro se firmó un decreto con el que se busca trasladar un billón de pesos del Fondo Adaptación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. “Hay que poner una alerta sobre el nuevo gobierno para que tomen las medidas que ellos estimen pertinentes”, advirtió Rodríguez.

La reunión entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, será este lunes 27 de abril. Foto: Guillermo Torres Reina

Ortiz evocó el pasado, cuando ella era alta consejera para las Regiones, y afirmó: “Mientras desde la Consejería hacíamos seguimiento a La Mojana, nos quitaron la delegación en el Fondo de Adaptación. ¿Y quién llegó a reemplazarnos? Olmedo López, quien en ese momento era director de la UNGRD y también terminó dirigiendo el Fondo de Adaptación. Dos cargos y manejo de recursos de dos entidades. La ciudadanía merece respuestas y transparencia”.

Este lunes, Gustavo Petro pidió al Ministerio de Hacienda declarar insubsistente a Angie Rodríguez tras las explosivas declaraciones contra su Gobierno.

El presidente de la República, Gustavo Petro. Foto: Presidencia

“Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llega hasta manipular a una paciente psiquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo (Abelardo De La Espriella) cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió. ¿Tan rápido? Y, por tal razón, le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por incompetente”, escribió textualmente el hoy presidente.