Posesión presidencial: Alejandro Eder propone la Plaza Cayzedo como sede para la ceremonia

La discusión sobre el lugar donde se llevará a cabo la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sigue en punta.

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El alcalde Alejandro Eder anunció que la Administración Distrital pondrá a disposición del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el edificio de la antigua sede de la FES para el desarrollo de su agenda institucional cuando se encuentre en la capital vallecaucana. Foto: Foto: El País

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, propuso que la ceremonia se realice en la Plaza de Cayzedo, uno de los lugares más representativos de la capital vallecaucana, en caso de que el Congreso dé luz verde al traslado del acto de investidura de Bogotá a Cali.

Para el mandatario local, este espacio no solo representa un símbolo de la historia caleña y del país, sino que también permitiría acercar la posesión presidencial a la ciudadanía, al tratarse de un escenario abierto ubicado en el corazón de la ciudad.

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La Plaza de Cayzedo ya es oficialmente del Distrito de Santiago de Cali. Foto: Foto: Alcaldía de Cali

Eder sostuvo que Cali cuenta con la capacidad institucional y operativa para recibir un evento de esta magnitud. Como respaldo a esa afirmación, recordó la experiencia adquirida durante la realización de encuentros internacionales de alto nivel, en los que la ciudad coordinó dispositivos de seguridad, movilidad y atención para miles de asistentes y delegaciones extranjeras.

Aunque reconoció que existen otros lugares con ventajas desde el punto de vista logístico, insistió en que la Plaza Cayzedo ofrece un valor adicional por su significado histórico y por la posibilidad de convertir la posesión presidencial en un acto abierto y cercano a los ciudadanos.

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Los actos se cumplieron este jueves a partir de las 9 de la mañana allí en la estatua de Don Joaquín de Cayzedo y Cuero, escenario conocido por los caleños como la plaza de Caicedo. Foto: Jorge Orozco / El País

La propuesta se conoce mientras la Cámara de Representantes estudia la autorización para que el juramento presidencial pueda realizarse fuera de la capital del país.

Inicialmente, se contempló que la ceremonia se desarrollara en el Cauca, como lo aprobó el Senado; sin embargo, posteriormente, el presidente electo manifestó su intención de que el acto tenga lugar en Cali.

Barranquilla sería protagonista de la primera iniciativa del nuevo gobierno. Foto: @DELAESPRIELLASTYLE

De recibir el visto bueno de ambas cámaras del Legislativo, corresponderá al Gobierno entrante definir el lugar definitivo donde se llevará a cabo la transmisión del mando presidencial.