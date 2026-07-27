Posesión presidencial: Alejandro Eder propone la Plaza Cayzedo como sede para la ceremonia

La discusión sobre el lugar donde se llevará a cabo la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sigue en punta.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, propuso que la ceremonia se realice en la Plaza de Cayzedo, uno de los lugares más representativos de la capital vallecaucana, en caso de que el Congreso dé luz verde al traslado del acto de investidura de Bogotá a Cali.
Para el mandatario local, este espacio no solo representa un símbolo de la historia caleña y del país, sino que también permitiría acercar la posesión presidencial a la ciudadanía, al tratarse de un escenario abierto ubicado en el corazón de la ciudad.
Eder sostuvo que Cali cuenta con la capacidad institucional y operativa para recibir un evento de esta magnitud. Como respaldo a esa afirmación, recordó la experiencia adquirida durante la realización de encuentros internacionales de alto nivel, en los que la ciudad coordinó dispositivos de seguridad, movilidad y atención para miles de asistentes y delegaciones extranjeras.
Aunque reconoció que existen otros lugares con ventajas desde el punto de vista logístico, insistió en que la Plaza Cayzedo ofrece un valor adicional por su significado histórico y por la posibilidad de convertir la posesión presidencial en un acto abierto y cercano a los ciudadanos.
La propuesta se conoce mientras la Cámara de Representantes estudia la autorización para que el juramento presidencial pueda realizarse fuera de la capital del país.
Inicialmente, se contempló que la ceremonia se desarrollara en el Cauca, como lo aprobó el Senado; sin embargo, posteriormente, el presidente electo manifestó su intención de que el acto tenga lugar en Cali.
De recibir el visto bueno de ambas cámaras del Legislativo, corresponderá al Gobierno entrante definir el lugar definitivo donde se llevará a cabo la transmisión del mando presidencial.