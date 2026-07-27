Jennifer Pedraza denunció a Juliana y Verónica Guerrero tras revelación de SEMANA sobre una red de corrupción

La congresista Jennifer Pedraza se volvió a pronunciar sobre el escándalo de Juliana Guerrero y su hermana, Verónica, relacionado con una red de corrupción en la contratación, mediante la cual se les cobraba a empresarios y que fue revelada por SEMANA.

Fiscalía abrió investigación contra Juliana Guerrero y su hermana tras las revelaciones de SEMANA sobre una presunta red de corrupción

A través de su cuenta de X, la senadora confirmó que interpuso una segunda denuncia penal en contra de las hermanas Guerrero por los presuntos delitos de tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares.

Pedraza dejó claro que las autoridades no se pueden quedar solo en las dos mujeres, sino que tienen que ir mucho más allá e investigar a todas las personas que presuntamente participaron en esta estructura de corrupción.

“La investigación no puede limitarse a ellas: también debe alcanzar a toda su presunta red de colaboradores, a los empresarios que habrían entregado dinero para obtener contratos y a los servidores públicos que eventualmente participaron en esta estructura de corrupción”, señaló.

La congresista cerró la publicación diciendo: “Nadie puede estar por encima de la ley”.

Esta es la segunda denuncia penal que la militante del partido Dignidad & Compromiso interpone en contra de las Guerrero. En su momento, también emprendió esta acción en contra de Verónica por la presunta usurpación de funciones públicas.

Juliana Guerrero niega haber recibido dinero de contratistas, pese a contundentes pruebas en su contra reveladas por SEMANA

Esto se suma a lo que ya anunció la Fiscalía General de la Nación sobre una investigación formal en contra de las dos mujeres. La entidad dio traslado del caso a la Dirección Especializada contra la Corrupción, que lo asumirá después de que se ordenaran las primeras labores de policía judicial para empezar a recolectar y verificar el material probatorio.

Pese a que las pruebas reveladas por este medio son contundentes e incluyen testimonios, audios, chats y consignaciones, Juliana Guerrero emitió un comunicado por medio de sus abogados negando cualquier actuación irregular.

Juliana Guerrero y la portada de SEMANA. Foto: Semana

Por el momento, resta esperar para saber cuál será el siguiente paso de las autoridades, mientras que desde varias orillas políticas y sociales se exigen decisiones contundentes por este presunto caso de corrupción.