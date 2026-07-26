Juliana Guerrero niega haber recibido dinero de contratistas, pese a contundentes pruebas en su contra reveladas por SEMANA

Juliana Guerrero, quien es considerada la mujer más poderosa del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre las pruebas reveladas por SEMANA de una presunta red de corrupción dedicada a hacer millonarios cobros a empresarios, con la promesa de acceder a jugosos contratos en varias entidades.

SEMANA revela las pruebas de la red de corrupción de Juliana Guerrero y su hermana Verónica: chats, audios y consignaciones bancarias

SEMANA reveló, en su más reciente edición impresa, los explosivos testimonios, audios, chats y consignaciones que implican a Juliana y a su hermana, Verónica, y que dejarían al descubierto cómo ha operado esta red.

Guerrero manifestó, a través del comunicado de la firma de abogados que la representa, que aunque ha guardado silencio en los últimos meses frente a las investigaciones que se adelantan en su contra, eso no se puede interpretar como una aceptación de las acusaciones, las cuales calificó de “injustas” y “reiteradas”.

“Quiero ser enfática en desmentir cualquier insinuación que pretenda ahora vincularme con actuaciones irregulares. Nunca me he reunido con contratistas, intermediarios o personas que se presentan como supuestos ‘empresarios’ para gestionar contratos, influir en decisiones administrativas o participar en actividades al margen de la ley”, señaló.

Guerrero manifestó, a través del comunicado de la firma de abogados que la representa, que aunque ha guardado silencio en los últimos meses frente a las investigaciones que se adelantan en su contra, eso no se puede interpretar como una aceptación de las acusaciones. Foto: Suministrada a Semana

La mujer fue enfática en asegurar que “jamás” ha recibido dinero, comisiones o cualquier otro beneficio económico que esté relacionado con “aparentes” gestiones en el sector público.

“Rechazo categóricamente cualquier afirmación que pretenda hacer creer lo contrario o, a quien, usando mi nombre pretenda hacer lo mismo”, indicó en el documento.

Guerrero aclaró que desde hace más de un año no tiene vínculos contractuales con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que se ha mantenido “apartada de cualquier actividad” con el Estado.

La exlíder estudiantil agradeció al Gobierno nacional, en cabeza del presidente, y valoró la confianza que desde allí le brindaron para hacer parte del proyecto, el cual resaltó que ha buscado impulsar “transformaciones sociales en beneficio de los colombianos”.

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“Precisamente por respeto a esa confianza, a las instituciones y a la ciudadanía, reafirmo mi compromiso de colaborar con la administración de justicia y comparecer tantas veces como sea necesario para contribuir al esclarecimiento de los hechos”, sentenció Guerrero.

De acuerdo con las revelaciones de SEMANA, los hechos irregulares comenzaron en el segundo semestre de 2024, cuando Juliana Guerrero y su hermana Verónica se ganaron la confianza de empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander.

Las mujeres habrían tomado el control de tres importantes entidades del Estado. Desde allí, habrían creado una estructura dedicada a hacer millonarios cobros a empresarios, con la promesa de acceder a jugosos contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior.

Portada de la edición 2296 de la revista SEMANA, donde se revelan las pruebas en contra de Juliana Guerrero y su hermana. Foto: SEMANA

En ese momento, Juliana ya había culminado su contrato de 11 millones de pesos en el Ministerio del Interior y tomaba vuelo para llegar al Viceministerio de Juventudes con un título falso de contadora.

Las tres personas que -según su testimonio- participaron en el entramado de corrupción y que revelaron información a SEMANA manifestaron que había tarifas por cada gestión para obtener contratos en estas entidades.

La primera cita con las hermanas valía un millón de pesos. Juliana era la encargada de las gestiones ante el Gobierno para favorecerlos con dichas contrataciones, a cambio de 200 millones de pesos y el pago del 10 % del valor de cada proyecto adjudicado.

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A su vez, los empresarios tendrían comunicación exclusiva con su hermana Verónica para conocer el estado de los procesos. Según la información, la plata la recibía David Trespalacios, un joven de Barranquilla cercano a la familia de las mujeres.

Este hombre también habría sido el encargado, en ese instante, de buscar un título universitario falso para una de las hermanas Guerrero, y uno de los posibles contratistas le ofreció uno en administración por 25 millones de pesos, según un chat de WhatsApp en poder de SEMANA.