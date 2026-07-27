Carlos Fernando Galán le envió un mensaje a Abelardo De La Espriella tras el anuncio de un gerente para Bogotá: “Estamos listos”

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció tras el anuncio hecho por el presidente electo Abelardo De La Espriella sobre el nombramiento de un gerente especial para Bogotá, con el objetivo de ayudar en los asuntos pendientes que dejará sin resolver el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Abelardo De La Espriella anuncia que nombrará un gerente especial para Bogotá: estas serán sus funciones

A través de su cuenta de X, el mandatario capitalino celebró esta decisión, sostuvo que se trata de una noticia muy importante para la ciudad y agradeció la iniciativa de quien será el próximo jefe de Estado.

“Tener en el Gobierno Nacional una persona y un equipo encargado de trabajar en llave con Bogotá será clave”, dijo.

En la publicación, el burgomaestre señaló que las grandes transformaciones por las que atraviesa la capital del país, como por ejemplo el metro, necesitan de un trabajo articulado con el Gobierno para que avancen sin ningún problema.

“La seguridad, la financiación del sistema de transporte público, las obras de infraestructura, entre otros, serán temas para trabajar con este equipo que anunció el presidente y en la Alcaldía estamos listos para hacerlo”, agregó.

En el anuncio, Abelardo De La Espriella le lanzó una pulla al presidente Gustavo Petro y a su Gobierno por la falta de articulación que ha tenido con la administración de Galán.

“Gracias a Dios ya casi se va y yo pondré un equipo especial bajo la batuta de un gerente especial, que ponga al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la Nación”, manifestó.

Alcalde Galán hizo anuncio que beneficiará a miles de bogotanos: “Aprovechen este espacio”

De igual manera, el próximo mandatario aprovechó para enviarle un mensaje al alcalde y reiterarle, tal y como ha hecho en otras oportunidades, que no están solos y que contarán con su apoyo.

“Mi gobierno se pondrá al día con todos los problemas y los pendientes de Bogotá: seguridad, en primera instancia, que es lo que más me preocupa; transporte masivo, movilidad y todos esos dolores de nuestra amada ciudad”, declaró.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Por último, dejó claro que durante su Gobierno no existirán las “venganzas políticas”, ya que su objetivo será trabajar por el bien de los colombianos.