Le caen con dureza a Gustavo Petro en redes sociales por revelar la historia clínica de Angie Rodríguez: “Bajo y rastrero”

El mensaje que publicó este lunes 27 de julio, el presidente saliente Gustavo Petro, en sus redes sociales, en el que solicitó que se declare insubsistente a la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, tras sus denuncias sobre hechos de corrupción en el Gobierno, generó una ola de comentarios en las redes sociales.

Las críticas se enfocaron en la revelación que hizo Petro de la historia clínica de la funcionaria de su Gobierno, quien, en una etapa, fue su mano derecha en la Casa de Nariño.

Gustavo Petro pide declarar insubsistente a Angie Rodríguez: “Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas”

“Si alguien quería una radiografía moral de Gustavo Petro, aquí la tiene. No es un debate político; es un problema de estatura humana. Solo alguien profundamente resentido puede utilizar la investidura presidencial para exhibir la condición médica de una mujer y convertirla en munición política”, expresó una usuaria de X.

Y agregó: “El poder no revela el carácter, lo amplifica, y Petro utilizó el cargo más importante de Colombia para hacer exactamente lo que un jefe de Estado nunca debería hacer, humillar personas”.

“Esa será una de las imágenes que dejará su paso por la Presidencia. No la de un estadista, sino la de un hombre incapaz de distinguir entre el poder y la vindicta personal. Qué poca cosa es”, puntualizó la internauta.

Otra internauta manifestó: “Usar la condición médica y salud mental o mencionar con quién se acuesta una mujer, es bajo y rastrero. Podría haber una mejor defensa de su parte, ya que habla de que protege a la mujer en sus discursos. Por lo visto, solo a las que no le llevaron la contraria y se dedicaron a ser comité de aplausos. ¡Qué triste cómo se está llegando al 7 de agosto!”.

Otro mensaje señaló sobre el caso de Angie Rodríguez: “Una mujer hecha a pulso, de una familia humilde, que fue criada en un barrio de estrato 1.

Estudió y se preparó para estar en cargos públicos; por eso y por ser militante fuerte del Pacto Histórico, quedó dentro del Gobierno. Ahora que ella denuncia solo una parte de todo lo oscuro de este Gobierno, la sacan como una persona psiquiátrica. Esto y lo de las Guerrero evidencian realmente cómo fue el Gobierno Petro estos cuatro años”.

Finalmente, el presidente del Consejo de Bogotá, Papo Amín, expresó: “Presidente @petrogustavo, no es una cuestión de Angie Rodríguez. Muchas de las personas que han estado al lado suyo, e incluso exministros, salen diciendo pestes de lo que ocurre al interior de su gobierno. El problema NO son ellos, es usted”.

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Este es el mensaje de Petro que desató la polémica: