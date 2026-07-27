Andrea Petro, hija del presidente, aseguró que el “poder fracturó” a su familia

La hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, aseguró que la crisis que atraviesa la familia presidencial no obedeció a la ruptura del presidente con la primera dama, Verónica Alcocer, sino a las tensiones derivadas del ejercicio del poder durante el actual Gobierno.

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La familia presidencial completa en la posesión. Las dos pequeñas nietas del presidente vinieron desde Francia para acompañarlo en este gran día. Foto Guillermo Torres Foto: Revista Semana

En una entrevista concedida a Blu Radio, afirmó que la Presidencia terminó por profundizar las divisiones entre los integrantes de la familia y señaló que el proceso comenzó con el caso judicial que involucra a su hermano Nicolás Petro.

Al ser consultada sobre si la fractura familiar tuvo origen en la relación del presidente con la exprimera dama, Andrea Petro respondió de manera categórica: “No, para nada”. En cambio, sostuvo que “la familia se fracturó fue por el poder” y añadió que ese proceso terminó alejando a sus integrantes.

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La familia presidencial completa en la posesión. Las dos pequeñas nietas del presidente vinieron desde Francia para acompañarlo en este gran día. Foto: afp

“Actualmente está completamente fracturada por el poder. Nada más y nada menos que por el poder. De pronto está la codicia adentro”, manifestó durante la conversación, aunque indicó que todavía está “tratando de digerir algunas cosas” y anticipó que parte de esos episodios será relatada en un libro que se publicará en octubre próximo.

Andrea Petro también aseguró que, desde su perspectiva, la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño transformó la dinámica familiar. “Sobre todo fue la Presidencia la que destrozó la familia, porque realmente ya no hablamos entre nosotros prácticamente”, afirmó.

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Veronica Alcocer, Sofia Petro, familia presidencial Foto: Presidencia

En la entrevista, la hija del jefe de Estado ubicó el origen de ese distanciamiento en el caso de Nicolás Petro, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“Ahí empezó todo”, respondió cuando le preguntaron si ese episodio marcó el inicio de la ruptura. Más adelante reiteró que “ahí empezó ya la familia a fragmentarse profundamente”.

Andrea, la hija mayor de Petro, llegó con su hija a Bogotá para acompañar a su padre a votar en la primera vuelta. Foto: ESTEBAN VEGA - semana

Sobre la relación actual con sus hermanos, Andrea Petro explicó que mantiene contacto con algunos de ellos, aunque de manera esporádica debido a que viven en distintos países. Sin embargo, confirmó que con Nicolás Petro existe una ruptura total. “Desde ese momento, no. Ruptura total”, dijo.

Respecto a Sofía Petro, señaló que la comunicación depende de los encuentros que puedan tener, pues ella reside en Brasil, mientras que Andrea vive en Francia. También mencionó que su hermano Andrés se encuentra en Canadá, una situación que, según explicó, dificulta mantener una relación cercana.