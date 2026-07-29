Terminada la elección de las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes, al Congreso de la República llega una nueva tarea que atañe a todas las comisiones constitucionales permanentes y especiales de la corporación: elegir sus respectivas mesas directivas.

Esa decisión también es determinante porque el presidente de una comisión es quien influye en la agenda y lidera cada uno de los debates que allí se desarrollan. En términos sencillos, es la persona encargada de decidir cuándo debe levantarse un debate.

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Esas definiciones se tomarán durante la última semana de julio para que los elegidos comiencen a presidir las discusiones de sus respectivas instancias en cuestión de días, con el comienzo de la agenda legislativa.

Cada comisión tiene un catálogo de temas que hacen parte de su jurisdicción y las económicas, donde están las terceras y cuartas tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, son claves en la discusión en relación a los recursos del Estado.

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Precisamente, en la Comisión Tercera de la Cámara fue elegido el representante conservador, Ape Cuello, como presidente de esa corporación. Lo particular es que el congresista fue una de las figuras clave en el Congreso para que el mandatario saliente, Gustavo Petro, lograra tramitar su agenda.

Si bien en la fase final de la administración Petro los conservadores comenzaron a hacer oposición al mandatario, Cuello se mantuvo alineado con el petrismo y el Pacto Histórico. Incluso, fue clave para la discusión de sus reformas sociales.

Entre tanto, el representante del Partido de la U, Diego Fran Ariza, fue elegido como segundo vicepresidente, mientras que Néstor Eduardo Imbet Erazo fue designado secretario general.