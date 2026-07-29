Abelardo De La Espriella lanza contundente advertencia a cabecillas de disidencias de las Farc y el Clan del Golfo: “Diez días”

El presidente electo Abelardo De La Espriella le volvió a lanzar un mensaje a los cabecillas de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, pero en esta oportunidad a los que delinquen en el Tolima.

El Senado dará este miércoles el pase definitivo a Abelardo De La Espriella para que se posesione en Cali; un escudo antidrones blindará el acto

El próximo jefe de Estado llevó a cabo un encuentro con las autoridades regionales de ese departamento y aprovechó para enviar un nuevo ultimátum y advertencia de lo que pasará cuando se posesione a partir del próximo 7 de agosto.

“A los bandidos de la facción de ‘Iván Mordisco’, Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias Chapolo; Sneider García, alias El Viejo; alias El Enfermero y Piolín: Diez días para que se entreguen, de lo contrario, sabrán lo duro que muerde el tigre“, dijo.

Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: Juan Carlos Sierra- SEMANA.

Dentro de los mencionados, uno de los que más relevancia tiene es alias Chapolo, que se dedica a sembrar terror en esta zona del país, principalmente en los municipios de Chaparral, San Antonio y Rioblanco. De hecho, por este sujeto se ofrece una recompensa de 200 millones de pesos.

Asimismo, el presidente electo le lanzó un fuerte mensaje a Eduardo Ortiz, más conocido con el alias de Eduardo e integrante de las disidencias de alias Calarcá Córdoba, y también a alias Ronald o Ratón, cabecilla del Clan del Golfo.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, designó como ministra del Trabajo a Natalia López Fuentes. ¿De quién se trata?

“A los grupos de delincuencia común que creen que pueden seguir extorsionando desde las cárceles, al bandido de alias Tinejo, recluido en la cárcel de Valledupar que sigue extorsionando”, manifestó.

Estos mensajes se suman a otros que Abelardo De La Espriella ha enviado desde hace varias semanas en contra de los grupos armados y dejándoles en claro que durante su administración los va a perseguir por todo el país.

Abelardo de la Espriella, presidente electo. Foto: SEMANA

Incluso, el próximo mandatario ya ha confirmado que una vez llegue a la Casa de Nariño acabará por completo con la política de paz total, una de las banderas más criticadas del Ejecutivo de Petro.