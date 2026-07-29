El periodista Iván Galló, del Tercer Canal, leyó en vivo una contundente carta contra el presidente Gustavo Petro, en la que le sacó la lista de escándalos del Gobierno nacional y mostró su decepción con su administración.

Gallo le reclamó por la llegada de Juliana Guerrero, hoy señalada por corrupción, a la administración y aseguró que fue una “reencarnación barata” de Carmenza Cardona Londoño, conocida como ‘la Chiqui’, quien integró el M-19. Guerrero es acusada de tener influencia sobre los recursos de diferentes entidades.

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El periodista le dijo a Petro que, con la llegada de Guerrero, obligó a las bases políticas a “tragarse un sapo” y continuó: “Y yo, que fui hasta hoy parte de esas bases, me tuve que hacer el huevón”.

A renglón seguido, señaló al mandatario ´por “reventarle en la cara” a Gabriela Muñoz, a quien se le ha visto cercana al saliente jefe de Estado, y recordó a Vanessa Cortés, otra mujer que apareció públicamente junto a Petro.

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“Gustavo, yo te puse el pecho, te defendí y hasta te quise creer el cuento de que salías de la Presidencia pelado y endeudado, pero prefiero aceptar la dura realidad: todo este círculo se reduce a la bajeza de revivir viejas batallas en las sábanas con muchachas que podrían ser tus nietas”, expresó.

Gallo recordó que Verónica Alcocer resultó mencionada en la polémica compra de los aviones Gripen por parte del Gobierno nacional. Tras enunciar ese listado de cuestionamientos, describió la administración como “una guarida que produce un escándalo diario”.

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“Para mí son importantes los votos, pero también cómo se consigue. Nos dejaste entregados al fascismo, a la gente que nos va a ‘destripar’ por tu purismo comunista. No nos defendiste, como no defendiste a la gente del Catatumbo”, afirmó el periodista.

Galló le dijo a Iván Cepeda que su equipo de campaña fue un “desastre total”, y cuestionó al equipo de comunicaciones de esa aspiración presidencial por no contestarle el teléfono a los medios. Finalmente, el periodista aseguró que expuso su prestigio como reportero para respaldar a Petro.