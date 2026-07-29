El presidente electo Abelardo De La Espriella reveló las primeras directrices de la relación con el gobierno de Nayib Bukele

Uno de los países que tendrá en la mira el nuevo Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella será El Salvador, presidido por Nayib Bukele.

Frente a la relación que mantendrá Colombia con El Salvador en esta nueva etapa que comenzará el próximo 7 de agosto, cuando Abelardo De La Espriella se posesione como presidente, se dieron a conocer las primeras directrices frente a la relación con Bukele.

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“El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella trabajará para convertir la relación comercial con El Salvador en una fuente de nuevas oportunidades para las empresas, los emprendedores y los trabajadores colombianos”, se desprende de uno de los apartes de un comunicado del equipo de prensa del mandatario electo.

Comunicado equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: Comunicado equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella.

La comunicación agrega: “Esta visión fue presentada durante la reunión sostenida por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín, con la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem”.

“El encuentro permitió establecer una ruta de trabajo orientada a identificar nuevos espacios para los productos y servicios colombianos, promover proyectos de inversión y facilitar una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en el intercambio bilateral”, recalcó el documento.

También se puso de presente que “los equipos técnicos revisarán los mecanismos contemplados en el acuerdo comercial vigente desde 2010, con el objetivo de aprovechar las posibilidades de ampliación previstas dentro de este instrumento y responder a las necesidades actuales de ambos mercados”.

“La agenda tendrá como prioridad generar resultados concretos para el aparato productivo colombiano, especialmente en la industria, la agroindustria, el turismo y los sectores con capacidad de crear empleo e ingresos”, subrayó.

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Además, en el comunicado se expresó que “el Gobierno de la Patria Milagro promoverá una política comercial que abra mercados, fortalezca la producción nacional y convierta las relaciones internacionales de Colombia en oportunidades reales de crecimiento”.

Por su parte, el ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, dio detalles sobre la reunión con la ministra del gobierno de Bukele: “Por instrucción de nuestro presidente electo, @ABDELAESPRIELLA, avanzamos en el fortalecimiento de la integración regional para generar nuevas oportunidades para nuestros empresarios, productores y emprendedores. Junto al vicepresidente electo, @jrestrp, sostuvimos una productiva reunión con la ministra de Economía de El Salvador, @MariaLuisaHayem, con el propósito de avanzar en la profundización del Acuerdo Comercial entre nuestros países. Este paso nos permitirá impulsar el comercio, la inversión, el turismo, el crecimiento de las pymes y la generación de empleo, consolidando una relación estratégica que traerá mayores beneficios para Colombia y El Salvador”.