El representante a la Cámara por Caldas, Juan Manuel Londoño Jaramillo, radicó su primer paquete de proyectos de ley. El congresista conservador, quien se estrena en el Congreso de la República, enfatizó que el Eje Cafetero será una de las prioridades de su agenda legislativa.

Uno de los articulados busca crear un Programa Nacional Matrículas por Impuestos para que los ciudadanos que pagan el impuesto a la renta puedan destinar un porcentaje de su obligación tributaria a la financiación de matrículas, así como dar apoyos para el acceso, permanencia y graduación de estudiantes.

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Otro de los articulados pretende crear una Política Nacional de Integración Ferroviaria del Eje Cafetero para que esta sirva como un instrumento de planificación para implementar un Sistema Ferroviario Regional. En esa iniciativa se contempla el desarrollo del Tren del Café y de Cercanías y el objetivo es articularlos con el comercio exterior.

“Este proyecto está encaminado a fortalecer la infraestructura de transporte, comercio y carga en el Eje Cafetero. Por esa razón recibió el respaldo de la mayoría de los representantes a la Cámara de los tres departamentos de la región, quienes reconocen la importancia estratégica del Tren de Cercanías para el desarrollo regional”, explicó Londoño.

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El paquete legislativo también contempla un articulado para contrarrestar el contrabando de licores y una nueva ley antitrámites.