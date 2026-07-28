Desde Colombiamoda, el presidente electo Abelardo De La Espriella promete respaldo total al sector textil

El presidente electo Abelardo De La Espriella aprovechó su visita a Colombiamoda 2026 para enviar un mensaje de respaldo al sector textil y de confecciones, al que calificó como uno de los grandes motores de la economía colombiana.

En un breve pronunciamiento, aseguró que esta industria contará con el apoyo de su gobierno y cuestionó la gestión de la administración saliente frente a ese renglón productivo.

“Hay que apoyar a este sector de la economía colombiana que ha sido abandonado durante cuatro años. En la era del Tigre, este gran sector que le aporta tanto a nuestra economía tendrá todo el respaldo, toda la defensa y todo el apoyo”, afirmó.

Conozca el origen del apodo del 'Tigre' de Abelardo de La Espriella. Foto: Foto creada con IA Gemini

Las declaraciones fueron entregadas en medio de su recorrido por Colombiamoda, una de las principales vitrinas de la industria de la moda en América Latina, que reúne en Medellín a empresarios, confeccionistas, diseñadores y compradores nacionales e internacionales.

El mensaje se suma a los pronunciamientos que De La Espriella ha hecho en las últimas semanas sobre su intención de fortalecer los sectores productivos del país y promover políticas orientadas a estimular la inversión, la generación de empleo y la competitividad de la industria nacional.

Historias hechas a mano de Juan Pablo Socarrás, la pasarela inaugural de Colombiamoda 2022. Foto: Juan Pablo Socarrás - API

Con este anuncio, el presidente electo reiteró que el sector textil y de confecciones hará parte de las actividades económicas que buscará impulsar una vez asuma oficialmente la Presidencia de la República.