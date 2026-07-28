Amigo de James Rodríguez revela su próximo destino y el susto que pasó: “Un motor del avión falló”

James Rodríguez brilló por su ausencia en el debut de Atlético Parceros en la Kings World Cup, torneo que se lleva a cabo en Milan (Italia) y pertenece al universo de la Kings League.

Por obligación, James Rodríguez seguiría en Selección Colombia: exigencia pone a la FCF en apuros

Oficial: Zinedine Zidane fue presentado y firmó contrato hasta 2030 con una potencia mundial

En la transmisión por el canal de Pelicanger, amigo de James y co-presidente del equipo, se informó que el capitán de la Selección Colombia iba a estar presente para reaccionar al partido; sin embargo, no pudo llegar por problemas con el avión.

“Imagínense que James iba a venir, venía con ChechoRap en el vuelo, y lo que pasó es que menos mal se dieron cuenta porque ese avión estaba malo”, dijeron.

Pelicanger añadió más detalles: “Un motor del avión falló justo antes de despegar y entonces cancelaron el vuelo. Lo retrasaron dos días, Checho tuvo que haber llegado desde antier”.

La Kings World Cup es un torneo de fútbol 7 que se está desarrollando en Milan desde el pasado 26 de julio, hasta el próximo 1 de agosto. En dicha competición participan equipos de todas las franquicias que hay en el mundo, incluido Atlético Parceros en representación de Latinoamérica.

James Rodríguez está sin equipo

Esta iba a ser la primera aparición pública de James Rodríguez, luego del Mundial 2026. El colombiano ha decidido permanecer en silencio y las únicas imágenes que se conocen de su paradero han sido publicadas por amigos o familiares.

Supuesta pelea de Jhon Durán en el camerino de Colombia tiene nueva versión: “Abrió los brazos y Lorenzo cayó”

James se encuentra sin equipo tras finalizar contrato con Minnesota United. El equipo de la MLS publicó un cortó comunicado oficial agradeciendo por el compromiso del colombiano y los meses que duró bajo las órdenes del técnico Cameron Knowles.

Su continuidad en la Selección Colombia también está en duda. Aunque versiones de prensa aseguran que será citado por presiones de los promotores de los amistosos, todo dependerá de que consiga equipo y sume minutos antes de la convocatoria de septiembre.

Colombia v Suiza: James Rodríguez, capitán de la Tricolor Foto: Getty Images

La renovación de Néstor Lorenzo como director técnico de la Tricolor, abre la puerta para que James siga siendo el capitán y referente dentro del camerino. No obstante, antes del Mundial 2026 había anticipado que podría ser su último torneo oficial con la camiseta de Colombia.

James Rodríguez disputó los cinco partidos del combinado nacional en el Mundial 2026. Su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas, aunque sí tuvo algunos pasajes de buen fútbol en el mediocampo.

Los más críticos han llegado a decir que el ciclo de James como capitán de la Selección Colombia debería llegar a su fin y empezar una renovación concreta de la nómina para la próxima Copa del Mundo que se disputará en Portugal, España y Marruecos.