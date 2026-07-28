Este martes, 28 de julio, el Congreso de la República establecerá el lugar donde será la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto. De momento, el Gobierno entrante tendría los votos asegurados para que la jornada se desarrolle en la capital del Valle del Cauca.

Ante la Cámara de Representantes y el Senado se expondrán las proposiciones que buscan la toma del juramento del mandatario electo por fuera de las instalaciones del Legislativo. De aprobarse, la Casa de Nariño deberá iniciar los preparativos.

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Aunque inicialmente se contemplaba en Popayán, De La Espriella pidió que la sesión del Congreso sea en Cali por las afectaciones que ha dejado la actividad volcánica en la operación aérea y logística.

Se argumentó: “El aeropuerto de Popayán ha permanecido cerrado más de una tercera parte del tiempo en los últimos veinte días por cuenta de la caída de ceniza derivada de esa actividad, una circunstancia absolutamente excepcional que hace imposible garantizar las condiciones de seguridad y logística que un acto de esta magnitud exige”.

Presidente electo, Abelardo De La Espriella. Foto: Prensa Abelardo De La Espriella.

Al parecer, el único grupo político que le hará oposición a las proposiciones será el Pacto Histórico, cuyos congresistas han insistido en que la posesión sea de manera presencial en Bogotá, y por las críticas que tienen sobre los resultados electorales de la segunda vuelta. De aceptarse el traslado a Cali, ellos no están dispuestos a movilizarse.

Así lo describió el representante Gabriel Becerra: “Mantenemos objeciones a la legitimidad de un presidente que ha manifestado, contrario a lo que han hecho otros, una serie de amenazas contra la oposición que nosotros representamos, contra el presidente Petro. Vamos a esperar el debate de la Cámara. La bancada del Pacto Histórico, por el momento, ha dejado claro que no asistirá a esa posesión”.

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Si bien no estarán en el evento principal del 7 de agosto, ese movimiento de izquierda convocará a diferentes protestas en el país para hacerle contrapeso al proyecto político de Abelardo De La Espriella.