Deisy Dorelly, víctima de reclutamiento forzado de las Farc, rechazó con dureza el video protagonizado por la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Laura Daniela Beltrán, y la comediante Macafolla, en el que, durante un sketch de comedia, hacen referencia a los cerca de 18.677 menores que fueron reclutados por la antigua guerrilla.

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Laura Daniela Beltrán. Lalis. Influencer Petrista. Bogotá Octubre 29 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En un video publicado en sus redes sociales, Dorelly, quien ha sido una de las voces más visibles en defensa de las víctimas de ese crimen, aseguró que el contenido ridiculiza el sufrimiento de miles de niños y niñas que fueron secuestrados, abusados y sometidos a la guerra.

“¿A usted no le da vergüenza ocupar una curul en el Congreso de la República? Burlarse del dolor de 18.677 niños y niñas víctimas de secuestro, de abuso, de tortura. ¿No le da vergüenza?”, cuestionó dirigiéndose a la congresista.

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La víctima también respondió a una de las expresiones utilizadas en el sketch, en la que se hace referencia a los menores reclutados como “esos hijueputicas niños que ya tienen más de 30 años”.

“Tengo 38 años y no soy una hijueputica. Yo no soy ninguna hijueputica, ni las miles de víctimas sobrevivientes lo somos. Somos mujeres que, gracias a Dios, sobrevivimos a esta tragedia y hoy tenemos la valentía de denunciar a los peores criminales”, afirmó.

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Durante su pronunciamiento, Dorelly sostuvo que resulta especialmente grave que el mensaje provenga de una congresista y de una figura pública, al considerar que ambas deberían promover el respeto por las víctimas del conflicto armado.

Finalmente, hizo un llamado a la representante Laura Daniela Beltrán para que ofrezca disculpas públicas. “Una curul no le da derecho a pisotear la dignidad de las víctimas. Colombia merece congresistas que respeten la memoria de quienes padecieron estos crímenes”, concluyó.