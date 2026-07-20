Deisy Guanaro, valiente víctima de las Farc, se enteró por X que Daniel Briceño le dará la prima de congresista: “No tengo palabras”

En un trino, el congresista Daniel Briceño hizo pública una decisión que llenó de alegría a Deisy Guanaro, una de las víctimas más visibles de la guerrilla de las FARC y quien ha denunciado públicamente las atrocidades que vivió en esa guerrilla, tras ser reclutada a los 11 años de edad.

Deisy Guanaro asegura haber sido víctima de Sandra Ramírez: “A los 12 años me hizo desfilar frente al Secretariado en ropa interior”

“Este primer año le entregaré la prima especial mensual de congresista a Deisy Dorelly Guanaro, víctima de la señora Sandra Ramírez, de las Farc. Los recursos irán para que Deisy pueda montar su emprendimiento y, para eso, Mario Hernández le ayudará enseñándole a crear empresa. Siempre he creído en la reducción del salario de los congresistas y, por eso, hay que dar ejemplo. No voy a esperar a que el Congreso apruebe una ley; lo haré desde hoy, 20 de julio”, dijo.

En diálogo con SEMANA, Guanaro contó que se enteró por X de la decisión del congresista, quien fue el más votado del Centro Democrático en la pasada elección del 8 de marzo. “Estoy sin palabras. No sé cómo agradecerle”, aseguró ella.

“No me esperaba esto. Fue muy emocionante. Porque yo estoy mandando hacer unas camiseticas para vender y llega él y me dice esto. Es muy gratificante”, agregó.

Briceño aseguró que “los congresistas de las FARC estuvieron ocho años burlándose de las víctimas en el Congreso. Es momento de que sus víctimas sean reivindicadas. Este es solo un granito de arena. Cada año que esté en el Congreso ayudaremos a una víctima de las Farc distinta.

“Maravilloso, Daniel”, le escribió en X el ministro del Interior, Rodrigo Lara a Briceño.

“Ya no les tengo miedo”

Deisy Guanaro le contó recientemente a SEMANA lo que vivió mientras fue víctima de reclutamiento infantil por parte de las Farc.

“Mi historia empieza en el año 1998. Yo tenía 11 años de edad cuando el grupo terrorista de las Farc, el frente 28, me raptó de los brazos de mi madre. Habíamos ido a las fiestas patronales del pueblo porque ya le habían reclutado a sus dos hijos menores y mi mamita pensaba ingenuamente que Dios la iba a ayudar e iba a recuperar a sus hijos. Ese día encañonaron a mi madre y le dijeron: “Venimos por la muchacha. Ella tiene el cuerpo necesario para hacer parte de nuestras filas”. Mi madre suplicaba que no me llevaran. A mí me echaron en una camioneta y me llevaron con ellos”, contó.

"Ella solo quería humillarnos para complacer a estos comandantes porque ella tenía poder. A las niñas que quedaban en embarazo, ella les practicaba los abortos”, dijo sobre Sandra Ramírez. Foto: SAMANTHA CHÁVEZ

Guanaro ha mencionado con nombre y apellido a sus victimarios, lo cual le ha causado amenazas y persecuciones. De frente, contó a este medio cómo algunos de los miembros del secretariado abusaron sexualmente de ella.

“Yo fui víctima de Sandra Ramírez. La ahora senadora se llamaba en el grupo terrorista Griselda Lobo. Ella era la mujer de Manuel Marulanda, el máximo comandante en ese entonces de las Farc. Cuando tenía 12 años, me trasladaron a San Vicente del Caguán. Esta señora nos reunió a todas las niñas y nos obligó a ponernos ropa interior de color negro. Y, en dos ocasiones, nos hizo desfilar frente a todos los comandantes del secretariado. Ellos estaban borrachos, quizás también drogados. Y podían elegir a cualquiera para pasar la noche. A mí me escogió Pablo Catatumbo la primera noche. Ese viejo morboso que tanto se jacta de cátedra de moral en el Congreso de la República me abusó esa noche y a la siguiente. A Sandra Ramírez nosotros no le importábamos. Ella solo quería humillarnos para complacer a estos comandantes porque ella tenía poder. A las niñas que quedaban en embarazo, ella les practicaba los abortos”.

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Guanaro ha dicho que seguirá defendiendo la lucha por los derechos de las víctimas de las Farc y que no la amedrentan las presiones. “Yo le tuve mucho miedo muchos años a Sandra Ramírez y a mis victimarios. Ha dicho que soy un falso testimonio, que tengo un libreto, y, como víctima, me duele. Pero también le digo a Sandra Ramírez: la niña que ustedes abusaron, la niña que ustedes torturaron, ya no les tiene miedo. Quiero contar mi verdad y no solo mi verdad, sino la de miles de niños que fuimos víctimas de abuso sexual y tortura por parte de este grupo criminal. La fortaleza me la dan mis hijos, porque quiero enseñarles que nunca hay que quedarse callados”.