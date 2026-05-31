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A Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo, le hicieron pasar amargo momento cuando llegó a votar este domingo: “Eso sí es un delito”

A la congresista del Partido Comunes no le alcanzaron los votos el pasado 8 de marzo para repetir curul.

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Redacción Confidenciales
31 de mayo de 2026 a las 4:48 p. m.
Sandra Ramírez.
Sandra Ramírez. Foto: Colprensa y pantallazo de video de la cuenta en X: @Rincon001A

Este domingo 31 de mayo se llevaron a cabo en Colombia las elecciones presidenciales y cuando la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, viuda de alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, exlíder de las Farc, llegó a ejercer su derecho al voto, vivió un amargo momento.

Todo ocurrió en instantes en que Ramírez llegó al punto de votación ubicado la Imprenta Nacional, en Bogotá. Allí, varias personas empezaron a protestar por la presencia de la viuda de Tirofijo.

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“¡Que se vaya, fuera, fuera!”, se escuchó gritar a algunas personas, mientras la congresista los observaba.

Posteriormente, Ramírez compartió un mensaje a través de su cuenta en X, en el que rechazó lo ocurrido. Dijo que lo hecho por algunas personas contra ella sí era un “delito”.

“Mostrar mi voto NO ES UN DELITO, aunque es secreto, cada quien es libre de mostrar su apoyo. Señores @NoticiasCaracol, les exijo corregir las acostumbradas informaciones inexactas y erróneas, mi voto no fue anulado, ejercí mi derecho a pesar de las presiones indebidas y estigmatizantes de campañas contrarias, que valga decirlo, eso sí es un delito. Mostrar mi voto no es delito, es mi derecho y una decisión autónoma de revelarlo. Aquí les dejo mi certificado de votación”, dijo puntualmente Ramírez.