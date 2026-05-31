Álvaro Uribe envió mensaje sobre el futuro de la democracia tras las elecciones: “Todo ya ha sucedido”

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, en las que los colombianos acuden a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro.

El exmandatario aseguró que es probable que los observadores internacionales que le hacen veeduría a los comicios no noten irregularidades en las urnas porque, según su análisis, el daño a la democracia ya ocurrió.

Juan Daniel Oviedo hizo curioso recorrido en medio del desarrollo de las elecciones presidenciales

“Puede que hoy los observadores internacionales no vean algo extraño en Colombia; todo ya ha sucedido. Durante estos años de destrucción democrática, Petro violó las leyes como lo hizo en estos últimos días con manifestaciones ilegales, movidas con dinero y presiones burocráticas para coaccionar el voto por Cepeda, candidato de la Farc por quien el terrorismo obliga a votar", expresó Uribe.

El expresidente ejerció su derecho al voto en la mañana de este domingo, en la vereda El Tablazo, de Rionegro. Uribe acudió a las urnas en compañía de Paloma Valencia.