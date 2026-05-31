María Fernanda Cabal arremetió contra el presidente Petro por revelar su voto; esto dijo

La senadora María Fernanda Cabal criticó este domingo, 31 de mayo, al presidente Gustavo Petro tras revelar su voto antes de sufragar en el inicio de la jornada de elecciones presidenciales.

Frente a las cámaras de los medios de comunicación, el mandatario mostró su tarjetón, en el que se observa que votó por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Ante esto, a través de X, Cabal afirmó que el Petro “sigue promoviendo de frente a su candidato” y cuestionó a las instituciones.

“¿Qué les pasa a las instituciones en Colombia? Petro sigue promoviendo a su candidato de frente el día de las elecciones. Esto es asqueante. Se eligieron con trampa y gobernaron con trampa”, afirmó la senadora del Centro Democrático.