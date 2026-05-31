Juan Daniel Oviedo hizo curioso recorrido en medio del desarrollo de las elecciones presidenciales

En la mañana de este domingo 31 de mayo, coincidiendo con el desarrollo de la primera vuelta presidencial, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia por el partido Centro Democrático, realizó un curioso recorrido.
A través de sus canales oficiales de comunicación, el candidato difundió imágenes de su ascenso al cerro de Monserrate alrededor de las 9:00 a. m., una hora después de la apertura de las urnas.
Oviedo completó el trayecto corriendo y, al llegar a la cima de la montaña, interactuó y se tomó fotografías con los ciudadanos que se encontraban en el sector. Posteriormente, el aspirante ingresó al santuario para participar en la celebración de la eucaristía dominical, donde intervino en la lectura de los textos litúrgicos.
Balance sobre el desarrollo de las votaciones en el país
Mientras se registraba la actividad del candidato vicepresidencial, la jornada electoral en Colombia avanzaba según el cronograma establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las mesas de votación abrieron a las 8:00 a. m. y el cierre está programado para las 4:00 p. m., hora en la que se iniciará el preconteo de las papeletas.
El reporte de las primeras horas de la jornada electoral contempla los siguientes puntos de la organización institucional:
- Apertura institucional: El proceso comenzó con el acto oficial en el Capitolio Nacional en Bogotá, donde el presidente Gustavo Petro depositó el primer voto de la jornada.
- Seguridad y orden público: Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali registraron normalidad en los perímetros de votación tras el despliegue de efectivos de la Fuerza Pública y la activación de los Puestos de Mando Unificado (PMU).
- Voto en el exterior: Los consulados y puestos asignados en el extranjero finalizaron hoy su semana de votaciones bajo la supervisión de las delegaciones diplomáticas.