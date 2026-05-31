Elecciones 2026: casi mil millones de pesos en efectivo se han incautado en las primeras horas de la jornada

En diálogo con SEMANA, el general Óscar Mauricio Rico Guzmán, director del Plan Democracia, entregó detalles de varios operativos que se han realizado en las primeras horas de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo.

Casi $1000 millones de pesos en efectivo se han incautado en todo el país en medio de la jornada electoral que avanza para elegir al próximo presidente. El general Óscar Rico, gerente del Plan Democracia, entregó detalles. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Fa6E4D5Z3Z — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

El oficial aseveró que durante la instalación de la jornada electoral no se presentó ningún tipo de inconveniente.

Por esto, no se ha tenido que aplicar hasta el momento el mecanismo de cuadrantes y ayuda adicional que se tenía dispuesto para atender la jornada.

“Más de 120 mil hombres y mujeres de la Institución están cubriendo de manera directa y circundante a los puestos de votación”, explicó el general Rico Guzmán.

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“Hemos fortalecido los puestos de votación con capacidad de inteligencia, policía judicial y las demás especialidades como carabineros, tránsito y transporte y otros grupos especiales”, explicó el general.

Desde la sala estratégica de la Policía Nacional, en el occidente de Bogotá, el general Rico aseveró que ha recibido informes de la incautación de dinero en efectivo en varias regiones del país.

“Para este certamen electoral hemos registrado cinco casos”, precisó el oficial. Los capturados ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General para que haga una investigación para establecer e identificar el origen de este dinero.

En las últimas horas, las unidades de tránsito y transporte sorprendieron a un hombre que portaba 111 millones de pesos. El dinero y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía “para que se determine la legalidad y procedencia del dinero”.

Por esta situación, le envió un mensaje a la ciudadanía con el fin de que reporten cualquier caso de ofrecimiento de dinero para generar una presión indebida al voto.

Líneas de atención

El general Óscar Mauricio Rico Guzmán aseguró que existen varias líneas de atención para alertar y reportar acciones que afecten la libertad del voto.

“Seguimos invitando a toda la comunidad para que sigan siendo parte, veedores de todo el control, vigilancia y apoyo que nos puedan brindar a través de la Línea 123 y la Línea 157 de Anticorrupción”, detalló el oficial.

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El general recordó que en las elecciones para el Congreso, que se celebraron en marzo pasado, “se recibieron 120 llamadas en las que verificamos inmuebles, establecimientos comerciales, vehículos, hasta personas de las que teníamos la descripción física. Eso nos permitió resolver las dudas que tenía la comunidad”, precisó.

“Tenemos el cubrimiento de 106 mil mesas de votación”, precisó el oficial al recordar que se utilizan elementos especiales como drones y aviones para blindar las elecciones y evitar que se presenten situaciones que afecten a la comunidad a votar.