Ideam reportó el pronostico para hoy, día de elecciones 2026: prepárese antes de salir a votar

Los colombianos acudirán este domingo 31 de mayo a las urnas para participar en la jornada electoral de 2026, en medio de condiciones meteorológicas que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), serán más favorables que las registradas en días anteriores. No obstante, varias regiones del país podrían enfrentar lluvias durante la tarde, por lo que la recomendación es consultar el estado del tiempo y salir preparado.

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Menos nubosidad, pero con lluvias en varias regiones

“Para la jornada dominical se espera una disminución generalizada de la nubosidad en el país respecto a los días anteriores”, comenta el Ideam. Sin embargo, las precipitaciones continuarán presentes, especialmente en sectores de las regiones Caribe y Pacífica.

La entidad indicó que las lluvias más significativas podrían registrarse después del mediodía en departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Casanare, Arauca, Guaviare, Guainía, Caquetá, Putumayo y Amazonas, entre otros.

El Ideam advirtió que las lluvias más fuertes del día se presentarían después del mediodía en varias regiones del país. Foto: Composición Semana/ Getty Images

También se prevén precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en zonas de Caldas, Risaralda y Quindío, por lo que quienes tengan previsto desplazarse a los puestos de votación durante la tarde podrían encontrar condiciones climáticas variables.

Las zonas donde podrían presentarse lloviznas

El Ideam señaló que algunas áreas del país podrían experimentar lloviznas aisladas a lo largo del día. Entre ellas se encuentran sectores del centro y sur de La Guajira, el norte de Magdalena y Atlántico, así como el norte del Tolima y algunas zonas de Vaupés.

Aunque estas precipitaciones serían de menor intensidad, podrían afectar la movilidad en determinados momentos, especialmente en municipios con vías rurales o de difícil acceso.

La recomendación para los votantes es verificar las condiciones locales antes de salir de casa y llevar elementos de protección como paraguas o impermeables si se encuentran en zonas con probabilidad de lluvia.

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San Andrés y la Amazonía, bajo vigilancia por las condiciones del tiempo

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado, acompañado de posibles lluvias en diferentes momentos del día.

Por su parte, varias áreas de la Amazonía colombiana mantendrán condiciones favorables para precipitaciones durante la tarde y noche, especialmente en departamentos como Amazonas, Caquetá y Putumayo.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar con anticipación sus desplazamientos hacia los puestos de votación para evitar contratiempos causados por cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.