El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó desde la Plaza de Bolívar, de Bogotá, un informe parcial sobre la situación de orden público que se presenta en las primeras horas de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo.

Entre las alteraciones, se encuentra un ataque con granada a un puesto de la Policía en el municipio de El Paujil, Caquetá.

Las primeras informaciones indican que un hombre que se movilizaba en una motocicleta arrojó el elemento explosivo contra de los agentes que se encontraban de guardia.

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“No hay ninguna afectación a miembros de la Fuerza Pública. Tampoco hay ninguna alteración en el sistema electoral. Pero debemos estar muy alertas”, explicó.

Por esto, hizo una nueva invitación para que la ciudadanía acuda a las líneas de atención y reporten cualquier situación que pueda poner en riesgo la jornada electoral en el país.

“Hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir atentados terroristas y de hasta $50 millones por denuncias relacionadas con delitos electorales”, informó el ministro.

¿Compra de votos?

El coronel Elver Alfonso, director de la Dijín de la Policía Nacional, por su parte, confirmó que la fuerza pública ya realizó tres incautaciones de dinero que, presuntamente, iban a ser usados para comprar votos para esa primera vuelta presidencial.

Un joven de 18 años fue catpruado con 110 millones de pesos en efectivo en la vía Bogotá-Girardot. Foto: Policía Nacional

Los informes oficiales indicaron que en el municipio de Girardot, Cundinamarca, fue capturada una persona que, al parecer, estaba transportando billetes en efectivo presuntamente para la compra de votos.

Las primeras informaciones indican que un joven de 18 años fue detenido cuando transportaba 110 millones de pesos en efectivo en la vía que conduce de Bogotá a Girardot.

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Las autoridades verifican la procedencia del dinero y si tendría alguna relación con la jornada electoral.

Debido a esto, la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía le hicieron un llamado a los ciudadanos para que reporten y alerten en la Línea 123 y la Línea 157 cualquier conducta sospechosa o hecho que esté dirigido a afectar la libertad del ejercicio al voto.

Operativos contra el Clan del Golfo

En la mañana de este domingo se registran operativos en contra de de la subestructura Frente Valle -Yefferson Madera Jiménez del Clan del Golfo, que delinque entre los departamentos del Chocó y el Valle del Cauca.

“Estamos detrás de un bandido que es alias Machín o el Viejo de esta estructura criminal del Clan del Golfo”, explicó el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares.