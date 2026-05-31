Iván Ramiro Córdoba confrontó advertencia de Figo a Colombia para el Mundial: “No quiere decir”

Colombia se enfrentará a Portugal en la tercera fecha del Mundial 2026. Dicho juego llama poderosamente la atención, por ser un enfrentamiento entre dos combinados con jugadores del más alto nivel que militan en Europa.

La Tricolor tiene como a la mejor carta de presentación a Luis Díaz, brillante figura del Bayern Múnich. A James Rodríguez tampoco se le puede descartar, así como a Richard Ríos o Daniel Muñoz.

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Por su parte, los lusos tienen al interminable de Cristiano Ronaldo, a Vitinha, Nuno Mendes y compañía. Es tal el poderío que se le ve a Portugal, que algunos se atreven a candidatizarla como campeona de la Copa Mundo.

Adicional a eso, el reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo tras haber sido compañeros en Real Madrid llama poderosamente la atención.

Córdoba lo confronta

En medio de la final de Champions League que ganó PSG el pasado sábado, a Iván Ramiro Córdoba, capitán histórico de la Tricolor, le consultaron por una advertencia que hizo Luis Figo a la Selección Colombia.

Respetando al rival, el exdefensor aseveró: “Nos vamos a cuidar mucho de Portugal porque sabemos lo fuertes que son, pero creo que hay que llegar a Portugal no dependiendo de ese partido”.

🇨🇴⚽ ¡De capitán a capitán!



Iván Ramiro Córdoba, capitán de la Selección Colombia en el título de Copa América 2001, analizó el reto ante Portugal en el Mundial y destacó a James Rodríguez.#ESPNMundial #FIFAWorldCup



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Para Córdoba parece ser necesario resolver en los juegos contra Uzbekistán y RD Congo la clasificación. En caso de llegar ante los lusos con la necesidad de sumar puntos, habría una fuerte presión para los de Néstor Lorenzo.

“No quiere decir que le tengamos temor a Portugal, le tenemos mucho respeto, seguramente los jugadores lo piensan así, pero para jugar casi como por ese primer puesto, porque ese primer puesto es importante”, sentenció.

Para cerrar, Iván Ramiro despejo cualquier duda sobre James Rodríguez. Según Córdoba, el 10 va a estar listo para ofrecer lo mejor a la Selección en el Mundial.

“Siempre me he ilusionado porque he creído mucho en este proceso y cuando veo a James que se pone la camiseta de la Selección Colombia, sobre todo en estos momentos de su vida donde lo encuentro más maduro, más líder, no veo la hora de verlo actuando en el Mundial”, auguró.

Figo y su recado a Colombia

Durante un evento en la antesala de la final de Champions League que se jugará este sábado entre PSG y Arsenal, fue que el exatacante lanzó la frase hacia la Selección Colombia.

Como un hincha portugués más, a ESPN le declaró que la Tricolor deberá tener “cuidado con Portugal”.

Al parecer, Figo considera que su país es superior en ese mano a mano ante Colombia. Y, posiblemente, tiene razón, pues el plantel de jugadores es extenso, además de lleno de calidad con Cristiano Ronaldo a la cabeza.

🇨🇴🇵🇹 Figo advierte a Colombia antes del Mundial 🔥



La leyenda de Portugal se refirió al enfrentamiento de ambas selecciones en el Grupo K de la Copa del Mundo.



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Justamente del experimentado delantero aseveró que no conoce si su retiro se vaya a anunciar cuando finalice la Copa del Mundo: “Eso no lo sé, solo lo sabe él”, respondió.

Valga recordar que el partido en mención entre Colombia y Portugal está previsto a jugarse el 27 de junio en Miami. La hora prevista del inicio del juego son las 6:00 p.m. (hora nacional).