Volvió a darse un baño de gloria para la Selección Colombia. Después de más de 30 años, el seleccionado Sub-17 que disputó el reciente Sudamericano venció en la final a su similar de Argentina.

Con goleada de 4-0, la Tricolor festejó ante una favorita continental y mundial. En la fase anterior también sobrepasó a Brasil, otra candidata al título que dejó en el camino después de haberle ganado por 0-3.

🎥 ¡𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒!🏆



La Sub 17 se corona en Sudamérica con fútbol, carácter y corazón 💛💙❤️#𝑳𝒂𝑺𝒆𝒍𝒆𝑵𝒐𝒔𝑼𝒏𝒆🇨🇴 pic.twitter.com/TiiT61a8YP — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 20, 2026

De esa camada de jugadores, muchos ya empezaron a resonar para el fútbol internacional. Entre esos está el 10, Samuel Martínez, quien ya parece llamar la atención de clubes de renombre en Europa.

Otros,como el delantero José Escorcia, también son referenciados de cara a que sean el recambio generacional de la Tricolor cuando James Rodríguez, Juan Fernando Quintero o algún otro ya no esté.

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Iván Ramiro no los quiere perdidos

Un gran temor que existe alrededor de una selección menor es que, a pesar de encontrarse tan cerca del profesionalismo, todo pueda cambiar en cuestión de meses por cuestiones externas.

Para combatir eso, una voz autorizada como la de Iván Ramiro Córdoba, histórico de Selección Colombia, hace pedidos para que lleguen hasta el combinado de mayores y sean la nueva camada exitosa del país.

Selección Colombia Sub-17 que salió campeona del Sudamericano de la categoría en 2026. Foto: AFP

En entrevista con SEMANA, primero tuvo palabras de reconocimiento para los campeones sudamericanos: “Estos chicos tuvieron un comportamiento excelente”.

Bastante autocrítico, también apuntó a que después de la alegría que representa el título, debe haber tiempo para algunos ajustes: “Así haya esa excelencia siempre tiene que haber algo para mejorar. Y habrá tiempo para eso...“.

Sobre la posibilidad que tuvo dicha camada de ya ganar algo con el país: “Ilusiona mucho. Quitarse ese rótulo de ganar es muy lindo, especial”.

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Justo después de eso, fue que se adentró en aconsejar para que no se pierda este proceso que, de mantenerse, podría ser la que regrese a la Tricolor a los primeros lugares del escalafón mundial.

“Hay que acompañarlos. Mi ilusión es que estos chicos tengan una cercanía con personas que piensen en el bien de ellos”, auguró.

A quienes los dirigieron en el certamen continental, Córdoba les encomendó una tarea que será clave por su conocimiento de cada figura: “Es muy importante el cuerpo técnico. Ellos conocen mucho mejor a estos chicos”.

Iván Ramiro Córdoba, gloria de la Selección Colombia por haber sido campeón de la Copa América 2002. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: Juan Carlos Sierra

“Estar cercano, hacerles seguimiento, exigirles. Este proceso todavía le falta mucho tiempo, son solo jóvenes que están empezando a acercarse al fútbol profesional”, recalcó para que no se pierda ninguno en el camino.

Siendo un gran conocedor del medio, también alarmó sobre “muchas cosas que los podrán ‘marear en la cabeza’”.

“Hay que hablar mucho con ellos, trabajarles la mentalidad, protegerlos... de representantes que vienen a prometer cosas que son puras ilusiones”, apuntó.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Futbol. Foto: Sergio Acero / Colprensa

A lo directivos más importantes del FPC también les corresponde algo, según Iván Ramiro: “En este caso es muy importante el cuerpo técnico y la Federación Colombiana de Fútbol para el desarrollo de nuestro fútbol”.

Quien fuese el capitán y autor del gol con el que la Selección Colombia alzó el título de la Copa América de 2002 dio esta entrevista a SEMANA en medio de la presentación de su proyecto Industria IRC.

Con el mismo, busca justamente cuidar y proteger las generaciones nuevas de deportistas, en busca de que lleguen al máximo nivel con todas las garantías.