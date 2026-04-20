Respuesta de la Selección Colombia Sub-17 al maltrato desde Argentina: Simón Rojas los paró en seco

Simón Rojas, campeón con la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 de este 2026, frenó en seco la polémica que se creó en redes sociales tras el mal trato desde el equipo de Argentina, subcampeón de la competencia, que cayó goleado ante la Tricolor (0-4).

Rojas habló con los medios tras el regreso a Colombia, luego de triunfar en Paraguay. Sincero, dejó una declaración que desató aplausos de todo tipo, pues puso fin a la polémica que parecía no tener fin.

El golazo de Miguel Agámez para poner a Colombia adelante frente a Argentina en la final del Sudamericano Sub 17

Simón Rojas: “Nosotros es con fútbol, y ya por fuera con mucho respeto”

“Sí, señor, vimos unos videos ahí. No hay palabras para describir eso, pero nosotros siempre con respeto. A nosotros siempre nos decían los profesores: se demuestra en la cancha, como me dicen a mí: ‘En la cancha no miente, el rectángulo verde no miente’”, arrancó afirmando Rojas.

Y añadió: “Nosotros es con fútbol, y ya por fuera con mucho respeto. En ningún momento los irrespetamos y ahí ya nosotros no podemos hacer mucho más”.

🗣️ Simón Rojas, habló sobre las declaraciones del jugador argentino Julio Coria, luego de perder la final con Colombia en el Sudamericano Sub17.



Cortesía: Rivera Sports. pic.twitter.com/rKVzU34gXx — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) April 20, 2026

¿Cuál fue el maltrato desde Argentina?

De por sí, se trató de una final con varias polémicas. Aunque Colombia dominó con fútbol y en el marcador, es cierto que algunos tramos del partido estuvieron picantes por acciones de juego.

Sin embargo, tan pronto se acabó la final, el defensor argentino Julio Coria habló con la prensa y dijo: “No doy a decir nada, es cosa de nosotros. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el o… como hacemos siempre”.

Incluso, el periodista que lo entrevistaba trató de desviar la atención y le preguntó qué les había faltado. A esto, Coria respondió: “No nos faltó nada. Listo. Muchas gracias”.

"EN EL MUNDIAL LES VAMOS A ROMPER EL ORT*, COMO HACEMOS SIEMPRE"



🇦🇷 Julio Coria, jugador de Argentina, se desahogó tras la caída de la Albiceleste ante Colombia por el CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS. pic.twitter.com/0Ymm8DPirS — DSPORTS (@DSports) April 20, 2026

La celebración sigue en Colombia

No solo fue la clasificación al Mundial de la categoría en Catar 2026, también se trata de una Selección Colombia que dejó atrás la mala racha en finales. La Tricolor, en todas sus divisiones y ramas, venía de muy malas rachas que llegan a su fin.

En Colombia, la prensa toma el triunfo de los jugadores Sub-17 como algo histórico que coloca a las divisiones menores del país en el mapa de pelear por torneos venideros, incluyendo la cita orbital a la que ganaron el cupo.